Vladimir Putin: "Rusia este printre cele mai puternice cinci economii din lume şi a depăşit Germania!"

Președintele rus Vladimir Putin s-a lăudat la summit-ul BRICS cu rezultatele economice ale țării sale.

Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pentru crime de război, nu s-a dus personal la evenimentul din Africa de Sud, ci s-a adresat participanților prin videoconferință.

El a anunțat că Rusia a depășit Germania la paritatea puterii de cumpărare și că se află "între primele cinci cele mai puternice state din lume, din punct de vedere economic".

Și asta, în pofida prognozelor occidentale, care cântau prohodul Rusiei, pe seama consecințelor războiului din Ucraina, a subliniat liderul rus.

Putin: "Rusia a depășit Germania la paritatea puterii de cumpărare și la volumul economic"

"La sfârșitul anului 2022, în ciuda tuturor acestor previziuni , Rusia se afla printre primele cinci mari economii ale lumii. Potrivit Băncii Mondiale, Federația Rusă a depășit Republica Federală Germania în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare și volumul economic.

Situația fiscală actuală este, în general, stabilă și nu prezintă riscuri pentru stabilitatea macroeconomică.

Ne așteptăm ca în perioada iulie - septembrie bugetul să aibă un excedent (...)

Am spus în repetate rânduri că țara noastră este capabilă să înlocuiască grâul ucrainean, atât pe bază comercială, cât și sub formă de asistență gratuită pentru statele nevoiașe, mai ales că și în acest an ne așteptăm la o recoltă excelentă.

Ca un prim pas, am decis să trimitem gratuit 25.000-50.000 de tone de cereale către șase țări africane, inclusiv livrarea gratuită a acestor bunuri. Negocierile cu partenerii se apropie de final", a declarat președintele rus.