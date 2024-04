Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Klaus Iohannis în Lituania, iar președintele român i-a promis "sprijin ferm". Liderul de la Kiev, cursă frenetică după ajutor militar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în capitala lituaniană Vilnius pentru discuții privind susținerea regională a țării sale în contextul agresiunii ruse, relatează presa internațională.

"Esențial este acum să facem tot posibilul pentru a întări apărarea noastră antiaeriană, pentru a răspunde noilor urgențe ale forțelor de apărare, pentru a consolida susținerea internațională, pentru a învinge teroarea rusă", a postat Zelenski, joi, pe rețelele sociale.

După aterizarea pe aeroportul din Vilnius, șeful statului ucrainean a fost primit de omologul Gitanas Nauseda.

Pe agenda lui Zelenski se află participarea la summitul Inițiativei celor Trei Mări, I3M, care reunește lideri din treisprezece state europene la Marea Baltică, Marea Adriatică şi Marea Neagră, între care numără și România.

I met with Lithuanian President @GitanasNauseda in Vilnius prior to attending the Three Seas Summit.



The main topic was our common strength. I informed Gitanas about the consequences of last night's Russian strikes, as well as the urgent need for air defense. We also discussed… pic.twitter.com/nYphEgHogv