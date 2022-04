Volodimir Zelenski, despre scenariul în care Ucraina ”ar fi pus deja capăt acestui război”

„Dacă am fi avut acces la toate armele de care avem nevoie, pe care partenerii noştri le deţin şi care sunt comparabile cu cele utilizate de armata Federaţiei Ruse, am fi pus deja capăt acestui război şi am fi instaurat pacea şi ne-am fi eliberat teritoriul de sub ocupaţie", a transmis, marți, Zelenski.

Armata rusă se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept "cea mai barbară şi inumană", a mai transmis Zelenski:

„Intensitatea atacurilor trupelor ruse în direcția Harkov, în Donbas și în regiunea Dnipropetrovsk a crescut semnificativ. Ei consideră în continuare că infrastructura civilă obișnuită este o țintă normală pentru ei.

În acest război, armata rusă se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept cea mai barbară şi inumană armată. Uciderea intenţionată a civililor, distrugerea cartierelor rezidenţiale, a infrastructurii civile, folosirea tuturor tipurilor de arme, inclusiv a celor interzise de convenţiile internaţionale, este semnătura armatei ruse. Şi aceasta este ticăloşia care va marca statul rus ca o sursă a răului absolut timp de generaţii.”

Președintele Ucrainei a amintit și de situația din Mariupol: „Rămâne neschimbată – cât se poate de gravă. Armata rusă blochează orice eforturi de organizare a coridoarelor umanitare și de salvare a poporului nostru. Ocupanții încearcă să deporteze sau chiar să mobilizeze localnicii care au căzut în mâinile lor. Nu se cunoaște soarta a cel puțin zeci de mii de rezidenți ai Mariupolului care au fost relocați anterior pe teritoriul controlat de ruși.

Din păcate, nu avem un răspuns din partea Rusiei pentru oferta de schimb (n.r. schimb de prizonieri), care ar putea salva civilii și apărătorii orașului Mariupol. Și această tăcere ar trebui remarcată de toți cei care au fost sau vor fi asociați cu Rusia. Când soarta voastră va fi hotărâtă, Moscova va tăcea. Acest lucru este ilustrativ. Și acesta este cel mai bun argument pentru a nu avea contact cu Federația Rusă.”