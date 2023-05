Volodimir Zelenski a vizitat trupele ucrainene de pe frontul din Donețk

Смуга оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області. Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України. ____ Vuhledar – Maryinka defense line in the Donetsk region. I awarded the strongest. We honored the memory of the best. I would like to wish our warriors to take care of their lives, for the life of Ukraine depends on their lives.