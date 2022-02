Președintele ucrainean Volodimir Zelenski: "Nu ne temem de nimeni și de nimic"

"Suntem pe pământul nostru. Nu ne temem de nimeni și de nimic. Nu datorăm nimic, nimănui și nu vom renunța la nimic în favoarea nimănui. Și suntem încrezători în asta", a spus liderul de la Kiev în mesajul său.

Calificând anunțul Moscovei drept o încălcare a suveranității și integrității naționale a Ucrainei, Zelenski a adăugat că frontierele internaționale ale țării vor rămâne "ca atare", în ciuda declarațiilor și amenințărilor Rusiei, și că Ucraina contează pe măsuri efective și clare din partea susținătorilor săi internaționali.

Remarcile lui Zelenski vin după ce, în discursul care a precedat recunoașterea republicilor separatiste, Vladimir Putin a numit Ucraina un stat creat artificial de Lenin, căruia Stalin i-a anexat regiuni din România, Polonia și Ungaria și care a primit Crimeea de la fostul lider sovietic Nikita Hrusciov, în 1954.

VIDEO: 'We are not afraid of anything or anyone.'



"We are on our own land. We are not afraid of anything or anyone", says Ukrainian leader Volodymyr Zelensky after Russia ordered its troops into eastern Ukraine pic.twitter.com/aYp50XXUzh