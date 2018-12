Vulcanul Etna a erupt din nou, după o serie de seisme. Traficul aerian perturbat - VIDEO

Muntele Etna din Italia, cel mai înalt şi mai activ vulcan din Europa, a erupt luni, expulzând o coloană uriaşă de cenuşă în atmosferă şi determinând închiderea aeroportului Catania, situat pe coasta estică a Siciliei, potrivit Reuters.



O serie de aproximativ 130 de mişcări telurice, cea mai puternică având magnitudinea 4, s-au înregistrat în regiunea vulcanului luni începând cu ora 08:00 GMT, a anunţat Institutul naţional italian pentru geofizică şi vulcanologie.



Vulcanul cu o înălţime de 3.330 de metri înregistrează erupţii spectaculoase de câteva ori pe an, aruncând lavă şi cenuşă deasupra insulei din Marea Mediterană. Cea mai recentă erupţie semnificativă a fost înregistrată în 1992.

Eruption of #Etna volcano taking place in #Italy currently, Several #earthquakes were also identified within a few kilometres with a magnitude of 4 reached on the Richter scale. Report; Photo/ Source: Twitter _hairetikos_ #extremeweather #aviation pic.twitter.com/QKWGcOy4yp