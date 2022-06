Cel mai mare zăcământ de gaze din Rusia e în flăcări | Aprovizionarea Europei, în pericol

O conductă din uriașul câmp de gaze Urengoyskoye din Rusia s-a spart și a provocat un incendiu uriaș. Incidentul a avut loc joi, iar flăcările au fost stinse.

Totuși, incidentul stârnește temeri legate de întreruperi ale aprovizionării și de creșteri de prețuri, deoarece zăcământul alimentează Europa prin intermediul gazoductului Yamal-Europa.

Gigantul energetic Gazprom a anunțat că incendiul a izbucnit parcursul nopții la câmpul de gaz Urengoyskoye din regiunea Yamalo-Nenets din Siberia. „Incendiul a avut loc la ora 2:30 dimineața pe 16 iunie (...) Nu s-au înregistrat victime.

