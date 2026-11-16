Peste 55% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia a fost scoasă din funcțiune, afirmă Zelenski

1 minut de citit Publicat la 10:16 16 Noi 2026 Modificat la 10:20 16 Noi 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a declarat, duminică seară, că strategia Ucrainei de a ataca cu drone cu rază lungă de acțiune infrastructura rusă de prelucrare a petrolului a „neutralizat” peste 55% din capacitatea de rafinare a Moscovei, informează TVP World.

Anunţul președintelui ucrainean a venit în urma unei informări prezentate de comandantul-șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi.

În ultima săptămână, atacurile cu drone ucrainene au vizat instalații de prelucrare a petrolului din regiunea rusă Samara și din orașul Volgograd, precum și cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată în apropierea orașului Omsk, din estul țării, la 2.500 de kilometri de granița cu Ucraina.

Zelenski: "Sancțiuni cu rază lungă de acțiune"

Într-un discurs televizat adresat națiunii duminică seara, Zelenski a declarat că strategia Kievului, pe care o numește „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, reprezintă un răspuns justificat la atacurile Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene și la „refuzul acesteia de a detensiona situația”.

"Rușii au adoptat tactica de a alege o anumită regiune și de a-și concentra atacurile asupra acesteia, vizând rețelele electrice și stațiile de transformare, pe parcursul mai multor zile”, a spus Zelenski. „Este esențial ca oamenii să primească asistența necesară, iar furnizarea de energie să revină la un program previzibil.”

Zelenski a mai spus că Ucraina va colabora cu partenerii săi pentru a crește producția de drone.

"Avem potențialul necesar, iar utilizarea lor pe linia frontului se dovedește a fi eficientă”, a afirmat el. „În luna octombrie, Rusia a suferit peste 50.000 de pierderi, morți și răniți. În noiembrie, cifra ar trebui să fie la fel de ridicată. Trupele noastre reușesc să mențină linia frontului – le sunt recunoscător pentru acest lucru – iar partenerii noștri trebuie, de asemenea, să-și mențină sprijinul", a adăugat preşedintele Ucrainei.