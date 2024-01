Zelenski și Blinken, discuții la Davos despre cum se poate apăra Ucraina în războiul cu Rusia

Zelenski i-a informat pe oficialii americani prezenți la Davos despre situația de pe câmpul de luptă, ce planuri are țara sa pentru 2024 și care ar putea fi mijloacele prin care acestea ar putea fi duse la îndeplinire.

Președintele ucrainean mai susține că țara sa își intensifică eforturile privind creșterea producției militare interne, pentru ca Ucraina să nu mai depindă atât de mult de partenerii externi, care au propriile probleme.

I met with @SecBlinken to thank the United States, President Biden, Congress, and the American people for their unwavering support and leadership in supporting Ukraine.



We count on continued U.S. support, which is essential for our country.



I informed Secretary Blinken and NSA… pic.twitter.com/FGRuC17g6y