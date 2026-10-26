Zelenski cere Parlamentului să prelungească legea marţială şi mobilizarea generală

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trimis, luni, Parlamentului de la Kiev un proiect de lege care prelungește legea marţială şi mobilizarea generală cu încă 90 de zile, relatează Agerpres, care menționează un anunț în acest sens făcut de presă al legislativului.

Astfel, măsurile care urmează să expire pe 31 octombrie vor rămâne în vigoare până pe 29 ianuarie 2027 dacă vor fi aprobate de către parlamentari.

Legea marţială şi mobilizarea generală sunt în vigoare în Ucraina din februarie 2022, în contextul continuării conflictului cu Rusia. Ambele măsuri au fost prelungite de mai multe ori.

Rusia a acceptat discuții tehnice cu SUA și Ucraina, luna viitoare, în Emiratele Arabe Unite

Săptămâna trecută, Rusia a acceptat organizarea unor negocieri tehnice trilaterale la Abu Dhabi, luna viitoare, după o pauză îndelungată a discuțiilor mediate de Statele Unite.

Într-un interviu acordat presei de stat, Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului pentru politică externă, a declarat că nu se așteaptă la progrese semnificative în urma reuniunii, pe care a descris-o drept "un test".

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară pregătit pentru negocieri de pace, însă solicită ca orice acord să includă o încetare a focului și garanții de securitate credibile, care să împiedice Rusia să atace din nou.

Rundele anterioare de negocieri nu au reușit să ducă la o încetare a focului. Președintele rus Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri ca Ucraina să cedeze teritoriile din regiunea Donbas pe care forțele ruse nu au reușit ă le cucerească nici după aproape cinci ani de război.