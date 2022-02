Zelenski: Ucraina dă Rusia în judecată la Curtea Internaţională de Justiţie, pentru crime de război

După atrocităţile comise de Rusia în ultimele zile, preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunţat că ţara sa s-a adresat Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ).

"Rusia trebuie trasă la răspundere pentru manipularea noțiunii de genocid în justificarea agresiunii", a anunţat Vladimir Zelenski într-un mesaj pe Twitter.

"Solicităm o decizie urgentă care să ordone Rusiei să înceteze activitatea militară imediat și ne așteptăm ca procesele să înceapă săptămâna viitoare", a mai transmis preşedintele Ucrainei.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.