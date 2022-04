Ziarul independent rus cenzurat de regimul de la Moscova îl sfidează pe Putin. Cum își va continua activitatea Novaia Gazeta

Redacția propriu-zisă va fi formată din angajați ai Novaia Gazeta care au ales să părăsească Rusia.

„Nimeni nu va lucra pentru Novaia Gazeta și Novaia Gazeta Europe în același timp”, a declarat joi Kiril Martinov, redactorul-șef al Novaia Gazeta Europe, pentru The Moscow Times. „Vom avea propriul consiliu editorial și propriile linii directoare”, a precizat el. Novaia Gazeta Europe va publica atât în limba engleză, cât și în limba rusă.

Pe 24 februarie, Roskomnadzor a cerut presei din Rusia să scrie despre războiul din Ucraina doar cu referire la surse oficiale ruse și să numească invazia Rusiei în Ucraina „operaţiunea specială rusă”. În caz contrar, autoritatea de reglementare a amenințat cu blocarea instituţiilor media și cu amenzi de până la cinci milioane de ruble.

În această seară, Dmitri Muratov, redactorul-șef al echipei Novaya Gazeta din Rusia și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a fost atacat de un necunoscut în timp ce se afla într-un compartiment de tren.

„Au turnat vopsea de ulei cu acetonă în compartiment. Ochii îmi ard teribil de tare", a afirmat ziaristul. Potrivit lui, atacatorul i-a strigat: "Muratov, asta e pentru băieții noștri!".

