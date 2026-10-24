F1: Kimi Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion din istorie, pe COTA. Tot ce trebuie să știi înaintea Marelui Premiu al SUA

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli. Foto: Getty Images

Sezonul de Formula 1 din 2026 se îndreaptă spre Texas în acest weekend pentru Marele Premiu al Statelor Unite, unde Circuitul Americilor (COTA / Circuit of The Americas) din Austin se pregătește să-i întâmpine pe piloți pentru etapa a 18-a din calendar. COTA și-a făcut debutul în Formula 1 în 2012, devenind prima arenă de F1 construită special în Statele Unite și marcând revenirea campionatului în țară după o absență de cinci ani, scrie Formula 1. Mai mult, pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, poate deveni, matematic, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, cu anumite condiții.

Calificările pentru Marele Premiu al Statelor Unite au loc sâmbătă, la miezul nopții, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, în timp ce Grand Prix-ul va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Circuitul are o lungime de 5,513 km, cu 20 de viraje și 56 de tururi. Pe COTA, piloții vor parcurge un total de 308,405 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit n 2019 de Charles Leclerc, cronometrat cu 1:36.169.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Statelor Unite pe COTA

Circuitul Americilor și-a făcut debutul în Formula 1 în 2012, devenind prima arenă de F1 construită special în Statele Unite și marcând revenirea campionatului în țară după o absență de cinci ani.

COTA a fost proiectat de renumitul arhitect Hermann Tilke, iar pista este inspirată de unele dintre cele mai faimoase viraje ale F1, inclusiv secvența Maggots și Becketts de la Silverstone și virajele ample din secțiunea stadionului de la Hockenheim din Germania.

Cursa inaugurală a fost câștigată de Lewis Hamilton, care l-a depășit pe Sebastian Vettel, obținând ultima sa victorie pentru McLaren înainte de trecerea sa la Mercedes. Britanicul a devenit de atunci cel mai de succes pilot de F1 din istoria COTA, cu cinci victorii în palmares.

Cum e să pilotezi pe Circuitul Americilor

Circuitul de 5,513 km combină schimbări de direcție de mare viteză cu viraje strânse și tehnice. Între timp, abordarea abruptă în urcare către virajul 1 și punctul mort oferă unul dintre cele mai dramatice starturi de tur din calendar.

Cu 20 de viraje și numeroase oportunități de depășire, piloții trebuie să echilibreze viteza și precizia pe tot parcursul turului, în special în primul sector și în sectorul final, mai tehnic.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault de F1, a explicat că „Circuitul Americilor este o pistă grozavă, care se inspiră din părți ale altor viraje legendare din calendar”.

„Virajul 1, în urcare, este dificil la începutul cursei, deoarece există o mulțime de linii diferite pe care le poți urma, apoi treci prin primul sector, care este cam ca Silverstone, unde încerci să-ți găsești ritmul. După aceea, e drumul drept, lung, și trebuie să obții punctul de frânare chiar la capătul lui.

Probabil cea mai dificilă secțiune de pe circuit este virajul 13 până la virajul 15, care pare un complex ciudat de viraje. Virajul 13 este convențional, dar găsirea traiectului până la 15 nu este ușoară, în timp ce zona virajului 14 pune multă presiune pe pneuri. După aceea, treci prin virajul cvadruplu la dreapta, urmat de virajul 19, care este un viraj foarte frumos, deși limitele pistei sunt o problemă.

În cele din urmă, frânezi pentru virajul 20, apoi urmează o scurtă accelerare până la linia de sosire, dar piloții trebuie să fie atenți să nu accelereze prea brusc, deoarece este ușor să piardă aderența”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Austin, există două zone desemnate: prima este situată între virajele 11 și 12, în timp ce a doua se întinde pe linia dreaptă de start/sosire după virajul 20 până în virajul 1.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Circuitul Americilor, punctul de detectare apare atunci când piloții ies din virajul 20, în timp ce linia de activare urmează pe linia dreaptă de start/sosire.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Statelor Unite

Pentru 2026, COTA va dezvălui „cea mai mare pălărie de cowboy din lume”, cu o lungime de 23 de metri și un bar tematic dedesubt. Atracția va fi amplasată în zona Lone Star Land a circuitului.

Lewis Hamilton a câștigat două dintre cele șapte Campionate Mondiale la categoria piloți la COTA, al treilea titlu în 2015 și al șaselea în 2019.

Înainte ca Austin să preia conducerea în 2012, alte cinci circuite au găzduit Marele Premiu al Statelor Unite: Sebring, Riverside, Watkins Glen, Phoenix și Indianapolis.

F1 ACADEMY va reveni la COTA anul acesta pentru prima dată de la sezonul inaugural din 2023, seria urmând să găzduiască trei curse pe parcursul weekendului.

Mercedes deține recordul pentru cele mai multe victorii în COTA, cu cinci victorii până în prezent, în timp ce Red Bull este la mică distanță în urmă, cu patru.

Kimi Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion pe COTA

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, poate deveni duminică cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1. Italianul are 8 victorii sezonul acesta, și conduce clasamentul cu 340 de puncte, mult în fața coechipierului său, George Russell, care are 238 de puncte, notează Agerpres.

În joc mai sunt 150 de puncte, câte 25 în fiecare dintre cele 6 curse rămase, ceea ce înseamnă că Antonelli poate deveni, matematic, campion dacă ar crește diferența la 125 de puncte după cursa de duminică.

Pentru asta, pilotul Mercedes trebuie să câștige pe COTA, iar principalii săi rivali, colegul George Russell și Lewis Hamilton, să ocupe poziții specifice. Practic, pentru ca Antonelli să devină Campion Mondial duminică, cursa trebuie să se încheie astfel:

Kimi Antonelli câștigă cursa (25 de puncte)

George Russell termină sub locul 9 (maximum 2 puncte)

Lewis Hamilton termină sub locul 5 (maximum 10 puncte)

Dacă cursa se desfășoară în acest mod, Antonelli ajunge la 365 de puncte, Russell la 240 iar Hamilton la 239, rămânând doar 125 de puncte pentru restul sezonului. În cel mai rău caz, Kimi Antonelli poate fi egalat la puncte de Russell, dar italianul are avantajul numărului de victorii.

Dacă devine campion mondial duminică, Kimi Antonelli va fi cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1: la doar 20 de ani și două luni. În acest moment, distincția îi aparține germanului Sebastian Vettel, care a devenit campion mondial în 2010 la 23 de ani și 134 de zile.