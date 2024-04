Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, în direct la Antena 3 CNN. Antal Putinică, analiza Grand Prix-ului de la Suzuka

Duminică este programat Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei. Cursa va fi transmisă în direct la Antena 3 CNN, de la ora 07:45. Vom vedea dacă Ferrari, echipa câştigătoare a ultimei curse se va impune şi de această dată. Între timp, sunt controverse majore în tabăra celor de la Red Bull după ce directorul echipei a fost acuzat de hărţuire sexuală.

Calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei se văd la Antena 3 CNN sâmbătă dimineaţă, începând cu ora 08.45, iar cursa are loc duminică, începând cu ora 07.45.

"Japonia este o ţară mistică, o cultură asiatică destul de greu de înţeles pentru noi, europenii. Însă, este o ţară care a dat minţi inginereşti extraordinare, şi mă refer aici la Ishiro Honda, care a creat motociclete şi ulterior motoare de curse, inclusiv pentru Formula 1. Honda este proprietara circuitului de la Suzuka, un circuit unic, pentru că este singurul circuit din Formula 1 în forma cifrei 8. Este un circuit pe care, jumătate îl parcurgi în sens orar, jumătate în sens anti-orar. Nu prea am avut samurai în Formula 1. Dacă în MotoGP am avut, de exemplu, campioni mondiali, în Formula 1 nu am avut nici măcar piloţi japonezi care să câştige o cursă, acasă, pe Suzuka.

Fred Vasseur a fost cel care, în mod cert, a schimbat la faţă această echipă (n.r. Ferrari) din momentul în care a fost adus în cadrul scuderiei. Mie mi se pare că nu a făcut nicio greşeală până în luna februarie. Greşeala pe care a făcut-o, de fapt un călcâi al lui Ahile, un soft spot pentru el, faptul că a semnat prea devreme cu Lewis Hamilton. Sunt interese financiare în spate, sunt miliarde de dolari, Ferrari dorea să îl aducă pe Lewis Hamilton în cadrul echipei, dar uite ce face Carlos Sainz. Carlos Sainz este singurul pilot care a adus Scuderiei Ferrari în ultimele două sezoane. Charles LeClerc nu a mai câştigat din 2022. Dubla din Australia a fost cu noroc, pentru că a abandonat Max Verstappen. Nu ştiu dacă ar fi fost o victorie facilă pentru Max, dar să nu uităm că Max Verstappen este dublu câştigător pe Suzuka în ultimele două ediţii, cu plecare din pole position", a declarat Antal Putinică, în direct la Antena 3 CNN.