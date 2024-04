Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Chinei la Formula 1. Pilotul Red Bull Racing şi-a adjudecat, pentru prima dată, circuitul de la Shanghai

Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull Racing, a câştigat un nou grand prix în Formula 1. Pe circuitul de la Shanghai, Verstappen s-a impus pentru prima dată în carieră în Marele Premiu al Chinei.

Sursa foto: Profimedia Images

Max Verstappen a terminat primul pe circuitul din China, fiind urmat de Lando Norris şi Sergio Perez.

Marele Premiu al Chinei este cel de-al 48-lea succes al lui Max Verstappen în Formula 1 şi al patrulea în acest sezon, din cinci curse.

"Maşina a fost ca pe şine astăzi. Astfel de weekend-uri sunt incredibile, iar să obţii ceea ce am obţinut noi în acest weekend este fantastic. Pe final de cursă, întotdeauna când conduci, auzi zgomote pe care nu ar trebui să le auzi. Erau nişte resturi de la una dintre maşini şi am trecut cu 200 de km/h peste ele şi am vrut să verific că totul este în regulă. Cât despre cursa viitoare, de la Miami, ar trebui să fie simplu. De obicei, strategia este mult mai simplă pentru cursa de la Miami. Este întotdeauna un weekend nebun în Miami", a declarat Max Verstappen la interviul de după cursă.

Următorul Mare Premiu din Formula 1 are loc peste două săptămâni, la Miami. Antrenamentele vor fi LIVE pe AntenaPLAY vineri, 3 mai, începând cu ora 19.30, în timp ce calificările pentru cursa de sprint au loc în aceeaşi zi, la ora 23.15.

Cursa de sprint are loc sâmbătă, 4 mai 2024, începând cu ora 18.45, pe Antena 3 CNN. Tot sâmbătă, de la ora 22.45, au loc calificările pentru cursa de la Miami.

Marele Premiu al SUA are loc duminică, 5 mai 2024, pe Antena 3 CNN, la ora 22.45.