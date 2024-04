Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Japoniei la Formula 1

Campionul mondial Max Verstappen a plecat din pole – position, fiind urmat de către coechipierul său de la Red Bull, Sergio Perez. Lando Norris de la McLaren, este pilotul care a plecat din poziția a 3-a.

Plecat din pole position pentru a 4-a oară în 4 curse, Verstappen nu s-a mai lăsat surprins de asaltul monoposturilor Ferrari, așa cum s-a întâmplat la Melbourne.

Olandezul a dominat cursa de la Suzuka fără emoții. Colegul lui Verstappen, Perez a avut o problemă în turul 8, când a ieșit temporar de pe circuit, dar s-a redresat repede în fața lui Norris.

La start, Carlos Sainz, primul pilot al Scuderiei Ferrari, s-a situat pe locul patru. Sainz a reușit să câștige o poziție și a terminat cursa din Japonia pe locul trei.

Max Verstrappen a terminat cursa cu timpul de 1:54:23, în timp ce Sergio Pérez a avut 1:54:36, iar Carlos Sainz 1:54:44.

Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei se desfășoară pe Circuitul de la Suzuka. Acesta are o lungime de 5,807 km și un număr total de tururi de 53.

