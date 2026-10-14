Bocanci vs pantofi de trekking: care este diferența și când ai nevoie de fiecare

Descoperă cum să alegi încălțămintea potrivită în funcție de traseu, vreme, teren și greutatea rucsacului. Sursa foto: shutterstock.ro

O potecă de pădure parcursă vara și un traseu cu grohotiș, noroi sau coborâri abrupte solicită diferit încălțămintea. Durata turei, diferența de nivel, greutatea rucsacului și vremea influențează protecția, stabilitatea și aderența de care ai nevoie.

Bocancii și pantofii de trekking diferă prin înălțime, greutate, rigiditate și nivelul de protecție. Pantofii sunt potriviți în special pentru ture ușoare și vreme caldă, iar bocancii răspund mai bine cerințelor terenului accidentat și condițiilor dificile. Află ce criterii să urmărești înainte de următoarea drumeție.

Bocancii și pantofii de trekking au construcții diferite

Pantofii de trekking au carâmb jos, sub gleznă, și sunt în general mai ușori și mai flexibili. Bocancii mid sau high acoperă glezna și au frecvent o construcție mai robustă, utilă pe teren accidentat. Un pantof ușor permite o mișcare liberă a gleznei și este confortabil pe poteci amenajate. Un bocanc cu talpă mai fermă protejează piciorul atunci când calci repetat pe pietre, rădăcini sau grohotiș.

Carâmbul înalt limitează pătrunderea pietricelelor, noroiului și zăpezii, însă nu garantează prevenirea entorselor. Stabilitatea depinde și de potrivirea pe picior, talpă, teren și modul în care calci. Atunci când cauți încălțămintea potrivită pentru outdoor, verifică talpa, flexibilitatea, greutatea și protecțiile..

Bocancii oferă protecție suplimentară pe teren accidentat

Pe grohotiș, pietre și poteci cu rădăcini, o construcție fermă protejează piciorul de contactul repetat cu suprafețele dure. Bocancii destinați muntelui au frecvent vârf întărit și zone rezistente la abraziune.

Greutatea rucsacului influențează alegerea. Într-o tură de mai multe zile, apa, hrana, hainele și echipamentul de campare cresc încărcătura și schimbă echilibrul corpului. O talpă stabilă și o fixare bună a piciorului sunt utile pe porțiunile neregulate și la coborârile lungi.

Pentru turele de iarnă, verifică izolația și compatibilitatea cu echipamentul de tracțiune necesar. Un bocanc obișnuit de trekking nu este automat compatibil cu orice tip de colțar.

Pantofii de trekking sunt practici pentru ture ușoare

Pentru o drumeție de câteva ore pe poteci marcate, drumuri forestiere sau teren cu diferențe moderate de nivel, pantofii de trekking sunt o variantă practică. Greutatea redusă și flexibilitatea avantajează mersul într-un ritm susținut, mai ales cu un rucsac ușor.

Pe vreme caldă, modelele fără membrană permit în general o ventilație mai bună și tind să se usuce mai repede după ce se udă.

Pantofii de trekking diferă de sneakerșii pentru oraș. Talpa este concepută pentru teren variat, iar materialele trebuie să reziste contactului cu pietre, rădăcini și alte suprafețe întâlnite pe poteci.

Profilul tălpii influențează aderența pe traseu

Aderența nu depinde de înălțimea încălțămintei. Verifică profilul tălpii exterioare, forma crampoanelor și tipul de cauciuc folosit. Pe noroi și pământ moale, crampoanele adânci și distanțate ajută la evacuarea noroiului acumulat. În zone stâncoase, contează profilul și caracteristicile compusului de cauciuc.

Pe suprafețe înghețate, încălțămintea obișnuită de trekking nu înlocuiește dispozitivele de tracțiune adecvate. Rigiditatea tălpii trebuie raportată tot la teren. O construcție fermă reduce presiunea resimțită când calci pe pietre, în timp ce o talpă flexibilă este confortabilă pe drumuri forestiere și poteci line.

Membrana impermeabilă este utilă în condiții umede

Membrana limitează pătrunderea apei prin materialul încălțămintei în ploaie, zăpadă sau când mergi prin vegetație udă. În schimb, modelele cu membrană sunt de regulă mai puțin ventilate decât variantele similare fără membrană.

Pentru turele de vară pe vreme stabilă, ventilația și uscarea rapidă au o importanță mai mare. În perioade reci și umede, protecția împotriva apei devine prioritară. Dacă mergi frecvent prin ploaie și noroi, bocancii de trekking impermeabili Garmont reprezintă o variantă de luat în calcul. Verifică specificațiile modelului ales, inclusiv membrana, talpa și utilizarea recomandată de producător.

Potrivirea pe picior contează la urcare și coborâre

Probează încălțămintea cu șosetele pe care le vei folosi la drumeții. Călcâiul trebuie să rămână stabil, iar degetele au nevoie de spațiu în partea din față pentru a nu lovi vârful la coborâre.

Dacă ai posibilitatea, testează perechea pe o suprafață înclinată. Urmărește orice punct de presiune sau frecare în zona călcâiului, degetelor și pe partea superioară a piciorului.

Șosetele și șireturile influențează confortul

Poartă șosete tehnice din fibre sintetice sau lână merinos, care gestionează umezeala mai eficient decât bumbacul. Șosetele umede cresc frecarea și favorizează apariția bășicilor în timpul turelor lungi.

Reglează șireturile astfel încât călcâiul să rămână stabil, fără să comprimi piciorul. La coborâre, o fixare bună limitează alunecarea spre partea din față a încălțămintei și îți asigură stabilitatea de care ai nevoie.

Traseul stabilește tipul de încălțăminte de care ai nevoie

Pentru poteci amenajate, temperaturi ridicate și ture cu rucsac ușor, pantofii de trekking oferă mobilitate și o greutate redusă. Bocancii sunt mai potriviți pentru teren accidentat, vreme rece, noroi, zăpadă și drumeții în care transporți mai mult echipament.

Înainte de plecare, verifică traseul și prognoza, apoi compară talpa, rigiditatea, impermeabilitatea și potrivirea pe picior. Alegerea dintre bocanci și pantofi de trekking trebuie să pornească de la condițiile în care vei merge, pentru ca încălțămintea să-ți ofere confort, aderență și control, pe întreaga durată a drumeției.