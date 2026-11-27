Ceasul Nocturne, al doilea model din colecția AdarosWoman, ajunge la chioșcuri din 2 decembrie. Un accesoriu elegant, cu cadran auriu și curea neagră.

Pentru seri speciale

Din 2 decembrie, găsiți la chioșcuri al doilea model al Colecției de ceasuri pentru femei AdarosWoman, ceasul Nocturne. Cu cadran auriu, decorat cu pietricele și cu curea neagră, acest ceas este un accesoriu elegant pentru seri speciale. Negrul temperează strălucirea metalului și oferă un aer sobru, în timp ce auriul adaugă căldură și rafinament. Cu acest ceas pe mână, nu mai aveți nevoie de vreo brățară pentru a vă pune în evidență ținuta.

Colecția de ceasuri pentru femei ADAROSWOMAN a pornit de la ideea că eleganța nu trebuie să coste o avere și nici să fie complicată. Include modele rafinate, cu detalii subtile, create special pentru a funcționa ca accesorii versatile.

În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei, ceasurile de mână nu mai sunt atât de importante pentru a indica ora, dar sunt apreciate ca bijuterii discrete. Colecția AdarosWoman vine cu modele potrivite pentru momente diferite. Pentru zilele relaxate, poți alege un model casual cu culori plăcute, cum e Bohemian. Pentru zilele de birou, sunt ceasuri cu linii curate și design simplu, care îți oferă un aer profesionist, fără să atragă privirile. Classy, Velvet Night, Influencial șiNostalgia intră ușor în această categorie. Pentru serile speciale, sunt modelele cu detalii strălucitoare, Nocturne, Radiantsau Floral Gold.

Pentru că au prețuri prietenoase, îți poți crea propria mică garderobă de accesorii, pe care să le schimbi în funcție de starea de spirit sau de evenimentul la care mergi.

După ceasul Classy, lansat în noiembrie, și Nocturne, va urma un model perfect pentru un cadou de Crăciun, Floral Gold. Dacă ați ratat primul număr, ne puteți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Alege să porți un ceas nu pentru că ai nevoie să știi cât este ora, ci pentru că îți place cum te face să te simți.Din două în două săptămâni, un nou model! Descoperă colecția și găsește accesoriul care îți completează perfect stilul!

Din 2 decembrie, la chioșcurile de presă, ceasul Nocturne, la prețul de 64.99 lei!