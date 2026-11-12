Hariclea Darclée este eroina volumului 4 al seriei care le prezintă copiilor portretele românilor remarcabili. De marți, la chioșcuri!

1 minut de citit Publicat la 15:31 12 Noi 2026 Modificat la 15:31 12 Noi 2026

Colecția „Români de succes” continuă cu volumul „Hariclea Darclée și misterul partiturii dispărute”, o aventură pentru copii despre muzică, istorie și personalități românești, disponibilă din 17 noiembrie la 49,99 lei.

Motanul Oscar în rol de detectiv

Colecția “Români de succes” continuă la chioșcurile de presă cu volumul Hariclea Darclée și misterul partiturii dispărute. Volumul aduce în prim-plan personalitatea uneia dintre cele mai mari voci ale lumii, Hariclea Darclée, o artistă care prin talent, muncă și perseverență a ajuns să cucerească publicul din lumea întreagă. Cartea le propune micuților cititori o călătorie fabuloasă la Roma, în zilele pline de emoție și neprevăzut ale premierei operei Tosca, splendida capodoperă a compozitorului Giacomo Puccini, creată special pentru vocea sopranei născute în România.

De această dată motanul Oscar devine un veritabil detectiv particular, pornit pe urmele unei partituri dispărute. Scopul misiunii sale este acela de a salva nu doar premiera, ci și reputația sopranei Hariclea Darclée și a compozitorului Giacomo Puccini. În această aventură plină de mister, Oscar îi conduce pe cei mici prin locuri emblematice ale orașului: Castel Sant’Angelo, Columna lui Traian, Fontana di Trevi și Opera din Roma. Astfel, copiii descoperă splendoarea unuia dintre cele mai frumoase orașe din Europa, dar și lumea fascinantă a muzicii, într-o poveste plină de suspans și umor.

Imaginație și cultură generală

Prin Colecția “Români de succes”, micii cititori fac cunoștință cu inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști ale căror nume și realizări merită cunoscute. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante. Cărțile Editurii Corint Junior îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați Hariclea Darclée și misterul partiturii dispărute, începând din 17 noiembrie! Preț 49.99 lei. Lăsați copiii să fie inspirați de Români de succes!

Următoarele volume ale colecției cu date de apariție

Hariclea Darclee și misterul partiturii dispărute – 17 noiembrie

Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – 2 decembrie

Ana Aslan și elixirul tinereții – 15 decembrie

Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud – 29 decembrie

Traian Vuia și pasărea de metal – 12 ianuarie