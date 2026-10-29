Atacurile cibernetice s-au înmulţit în România. DNSC: La câteva zile, apare câte un incident relevant. AI-ul este una dintre preocupări

Atacurile cibernetice s-au înmulţit în România. Foto: Getty Images

Securitatea cibernetică este din ce în ce mai prezentă la ştiri, vedem din ce în ce mai multe vulnerabilităţi sistemice care apar, iar uneori chiar la câteva zile apare câte un incident relevant pe care trebuie să îl luăm în calcul, a declarat, joi, Gabriel Dinu, director adjunct la Directoratul Naţional de Sescuritate Cibernetică, informează Agerpres.

"În ceea ce priveşte ultimele evoluţii, securitatea cibernetică este din ce în ce mai prezentă la ştiri. Sunt din ce în ce mai multe evenimente relevante care se manifestă în acest domeniu (...) Ne bucură că există din ce în ce mai multă conştientizare cu privire la nevoia de a implementa măsuri în acest domeniu. Vedem din ce în ce mai multe vulnerabilităţi sistemice care apar.

Vulnerabilitatea PHP de acum câteva zile a impactat un număr foarte mare de organizaţii, a avut efecte şi reverberaţii semnificative. Ransomware este un fenomen cu care ne confruntăm din ce în ce mai mult toţi şi care se pare că are un trend ascendent şi efecte tot mai semnificative.

Pot să vă spun, din experienţa recentă, că, dacă până pe la jumătatea anului incidentele semnificative le vedeam cam o dată pe lună, acum deja nu trece o săptămână, uneori chiar la câteva zile, apare câte un incident relevant pe care trebuie să îl luăm în calcul. Este o creştere evidentă pe care o vedem în ceea ce priveşte intensitatea atacurilor cibernetice", a spus Dinu.

AI, în topul preocupărilor

Potrivit acestuia, inteligenţa artificială intră în topul preocupărilor în ceea ce priveşte securitatea cibernetică, atât la nivel naţional, cât şi european.

"AI este una dintre preocupările principale pentru toată lumea, şi la nivel european şi, inclusiv, pentru noi, la nivelul DNSC, respectiv impactul AI asupra organizaţiilor, din toate punctele de vedere, pornind de la modul în care atacatorii utilizează această tehnologie pentru a-şi potenţa capabilităţile şi până la nevoia organizaţiilor, pe de o parte, de a folosi astfel de instrumente şi, pe de altă parte, nu doar de a se proteja, dar şi de a înţelege cum să le utilizeze în mod eficient şi sigur", a explicat Gabriel Dinu.

Alte subiecte care sunt prezente acum în discuţie şi sunt foarte relevante, a adăugat el, sunt cele legate de suveranitatea tehnologică şi de protecţia datelor în mediul online.

"Şi, bineînţeles, că este foarte relevant în momentul de faţă faptul că evoluăm în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei naţionale. Directiva NIS, am trecut din zona de pur reglementare într-o zonă mai degrabă executivă. Implementăm efectiv actul normativ şi am dat inclusiv primele amenzi pentru cei care nu se conformează. Din punctul nostru de vedere, este o evoluţie care sper că se va vedea în perioada următoare şi va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte pregătirea organizaţiilor pentru a răspunde provocărilor în domeniul securităţii cibernetice, care deja nu mai sunt teoretice pentru nimeni.

Şi cred că trebuie să tratăm lucrurile foarte în serios. Dacă la început aveam o lege, acum avem organizaţii care deja sunt înregistrate la noi, la DNSC, au fost identificate, care ştiu ce obligaţii au de implementat, pentru că am publicat normele şi care au început să-şi autoevalueze nivelul de securitate şi să implementeze măsurile de gestionare a riscului care sunt prevăzute de lege.

Iar în ceea ce ne priveşte pe noi, am dat un semnal, din punctul meu de vedere, în piaţă cu privire la faptul că aplicarea legii nu este opţională, este obligatorie şi nu suntem doar o autoritate care are o faţă prietenoasă, care încearcă să coopereze şi să sprijine organizaţiile, dar suntem şi o autoritate care, cu fermitate, impune obligaţiile care sunt proporţionale şi normal să fie implementate de către organizaţii", a punctat specialistul DNSC.

Reprezentanţi la nivel înalt ai autorităţilor centrale şi de reglementare, lideri ai companiilor din sectorul energetic, specialişti IT/OT şi cybersecurity, precum şi reprezentanţi ai mediului academic se reunesc, joi şi vineri, la Cluj Napoca, la a patra ediţie a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment organizat de Distribuţie Energie Electrică România.