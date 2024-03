China a dat undă verde pentru vânzarea primelor "taxiuri" zburătoare. Preţul cu care pot fi cumpărate

Un producător chinez a început să vândă modelul său de taxi zburător EH216-S pe platforma Taobao.

Sursa foto: Captură video Youtube Ehang

China dă startul unei noi ere în mobilitatea aeriană urbană, după ce producătorul chinez de drone EHang Holidings a obținut certificarea aprobării de siguranță din partea autorității aviatice chineze.

Documentul indică faptul că vehiculul eVTOL ("Aeronavă electrică cu decolare şi aterizare verticale") "îndeplineşte cerinţele de navigabilitate" şi "posedă capacitățile de siguranţă pentru operaţiuni cu echipaj uman" (n.r cu oameni la bord ), a detaliat Administraţia chineză pentru aviaţie civilă (CAAC).

Astfel producătorul şi-a pus la vânzare modelul de taxi zburător EH216-S pe Taobao pentru 2,39 milioane de yuani (332.060 de dolari) scrie Yahoo News.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi urmări imagini cu modelul de taxi zburător EH216-S produs de compania chineză Ehang.

Potrivit evtol.news EH216-S este un model de avion de producție multicopter eVTOL cu doi pasageri, realizat pentru mobilitate aeriană avansată (AAM).

Viteza de croazieră a aeronavei este de 100 km/h (62 mph), are o viteză maximă de 130 km/h (81 mph) și are o altitudine maximă de 3.000 m (9.843 ft).

Raza de acțiune a EHang 216 este de 35 km (22 mile) și are o durată de zbor de 21 de minute. Litera „S” este o convenție comună în industria aviației și a producției, care indică o versiune de producție a unui produs, indicând că acesta a atins un stadiu de dezvoltare adecvat pentru fabricație și utilizare comercială.

Aeronava are 16 elice, 16 motoare electrice și este alimentată de baterii. Timpul de reîncărcare a bateriei este de 120 de minute. Sarcina maximă a aeronavei este de 220 kg (485 lb).

Multicopterul are un baldachin peste cocoș și ferestre pe uși care oferă o vedere excelentă pentru pasageri. Aeronava are uși cu aripi de pescăruș. Fuzelajul este realizat din compozit din fibră de carbon pentru un raport rezistență ridicată și greutate redusă. Aeronava are tren de aterizare cu derapaj fix.

Vehiculul aerian autonom EH2160-S ("AAV”) a fost anunțat pentru prima dată în februarie 2018. Testele de zbor cu echipaj și fără echipaj au fost efectuate în China în 2017, iar un test de zbor cu echipaj cu prințul olandez Pieter Christiaan a avut loc la Amsterdam Arena în aprilie 2018.

Începând cu ianuarie 2020, EHang a raportat că pentru aeronava EH216-S au avut loc peste 2.000 de teste de zbor pentru pasageri, inclusiv zborul cu vânturi de până la 70 km/h (44 mph), în ceață și cu situații de vizibilitate scăzută care au fost în jur. 50 m (164 ft).

EHang a solicitat, de asemenea, aprobarea Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru aeronava lor, iar primul lor test de zbor din SUA a avut loc în ianuarie 2020.