Cum e viața de intern la Google. Dezvăluiri din interior

În primele sale luni la Google, Cedoni Francis a făcut naveta între birourile companiei din New York, Mountain View și Los Angeles pentru acomodare și întâlniri de afaceri. Ea a ajutat la securizarea unui parteneriat de brand important pentru YouTube și a asistat echipele care au planificat evenimente pentru muzicieni și New York Fashion Week pe care Google le-a sponsorizat.

Nu, Francis nu a dat peste slujba sa de vis. A făcut toate acestea ca stagiar de vară, dezvăluie un material publicat de CNN intitulat “Am petrecut o zi în umbra internilor la Google. Iată cum este”

Google este cunoscut pentru faptul că are unul dintre cele mai râvnite programe de internship din țară. A primit peste 125.000 de cereri în acest an - o creștere de 17% față de 2018.

La început, este ușor pentru internauți să fie atrași de Google (GOOG) pentru facilitățile sale strălucitoare. Dar odată ce au trecut de clădirile răcoroase, de mâncarea gratuită (Francis a spus că nu trebuie să facă cumpărături toată vara) și săli de jocuri - spun că există ceva mult mai valoros pe care îl oferă internship-urile Google.

„Văd de fapt că am impact asupra afacerii și rolul meu nu este doar să stau aici timp de 11 săptămâni”, a spus Francisc, care își are sediul în biroul Google din New York. „Cu acest program, sunteți angajat cu normă întreagă și este de așteptat să producă muncă ca atare, chiar dacă sunteți intern”.

Fără a căra cafele. fără a face fotocopii sau a lua comenzi de prânz. Lucrări efective cu termene și așteptări reale. Internii sunt încurajați să vorbească în ședințe, să își apere munca și să devină o parte vitală a unei echipe.

De fapt, stând la ședințe, este greu să deosebiți stagiarul de angajații cu normă întreagă. Aceștia participă la același nivel, își prezintă munca cu încredere și au un raport relaxat cu colegii lor.

Avantajele



Există un alt lucru care face programul atractiv pentru studenți: plătește - și vine cu multe avantaje. Stagiarii Google sunt plătiți la două săptămâni și primesc un bonus la semnare, despre care compania a spus că își propune să acopere aproximativ 1,5 luni de plată a locuințe iși majoritatea cheltuielilor legate de călătorie pentru a se muta la sediul biroului de vară.



De asemenea, aceștia obțin un stipendiu pentru locuințe și acces la tabloul de bord Google pentru locuințe pentru a-i ajuta să găsească un loc unde să stea și să se combine cu alte persoane în căutarea de colegi de cameră.



Stagiarii pot profita, de asemenea, de beneficii, precum asigurarea sănătății, a stomatologiei și a ochilor în timpul petrecut la companie.



Unele companii au început să-și îmbunătățească programele interne în 2007, potrivit Edwin Koc, director de cercetare, politici publice și afaceri legislative la Asociația Națională a Colegiilor și Angajatorilor. Era înainte ca Marea Recesiune să lovească, când piața forței de muncă era fierbinte pentru angajările la colegiu. În aceste zile, puțin mai mult de jumătate din stagii sunt plătite, a adăugat el.

În această vară, Google a avut mii de stagiari la birourile sale din SUA, care lucrează la o gamă largă de proiecte, inclusiv cum să îmbunătățească Google Assistant pentru persoanele cu deficiențe de vedere, scrierea interfeței de utilizator Web și codul backend pentru noul serviciu de jocuri nor din Google Stadia, dezvoltând noi funcții din Google Earth și crearea de instrumente care să îi ajute pe părinți să monitorizeze modul de utilizare al dispozitivului copiilor.

Mai multe, în materialul de pe CNN.