Elon Musk avertizează că AI-ul va înlocui joburile de birou „cu viteza fulgerului”. „Ești sudor sau bucătar? Meseria ta va rezista”

„AI-ul este încă, în esență, digital”, atrage atenția Elon Musk. FOTO: Getty Images

Inteligența artificială ar putea face ca unele locuri de muncă de birou să dispară într-un ritm uluitor, însă persoanele care repară țevi, instalează cabluri electrice în clădiri sau gătesc ar putea avea considerabil mai mult timp la dispoziție. Directorul general al Tesla și SpaceX, Elon Musk, a făcut această predicție în timpul unei apariții în emisiunea „The Joe Rogan Experience”, unde a descris AI-ul drept o tehnologie care ar putea afecta mult mai rapid munca digitală decât locurile de muncă ce presupun interacțiunea fizică a oamenilor cu lumea, potrivit Benzinga.

„AI-ul este încă, în esență, digital”, i-a spus Musk gazdei Joe Rogan. „În cele din urmă, AI-ul poate spori productivitatea oamenilor care construiesc lucruri cu mâinile lor sau fac diverse lucruri manual, cum ar fi sudura propriu-zisă, lucrările electrice, instalațiile sanitare, orice presupune deplasarea fizică a atomilor, cum ar fi gătitul sau agricultura”, a continuat el. „În ceea ce privește orice activitate fizică, aceste locuri de muncă vor exista mult mai mult timp.”

Această distincție plasează persoanele care lucrează la calculator pe o traiectorie foarte diferită de cea a angajaților ale căror meserii presupun să construiască, să repare sau să pregătească ceva în mod fizic.

„Dar în cazul oricărei activități digitale, adică atunci când cineva stă la calculator și face ceva, AI-ul va prelua aceste locuri de muncă cu viteza fulgerului”, a spus Musk.

AI-ul încă are nevoie de o lume fizică

Argumentul lui Musk nu înseamnă că meseriile practice sunt imune la automatizare. În cele din urmă, robotica ar putea schimba și multe dintre aceste industrii.

Deocamdată, însă, construirea infrastructurii din spatele boomului AI rămâne o activitate eminamente fizică.

Modelele de inteligență artificială necesită cantități uriașe de putere de calcul, iar centrele de date au nevoie de cantități enorme de electricitate. Acest lucru creează o altă posibilă oportunitate în zona infrastructurii care susține această tehnologie.

Meseriile pe care AI-ul nu le poate digitaliza cu ușurință

Argumentul mai amplu al lui Musk nu este atât o declarație că anumite cariere vor fi protejate pentru totdeauna, cât o observație despre punctul în care capacitățile actuale ale AI-ului se întâlnesc cu lumea fizică.

Un calculator poate scrie cod, analiza informații și genera conținut fără să se deplaseze fizic printr-o clădire. Un instalator trebuie în continuare să localizeze o țeavă. Un electrician trebuie în continuare să lucreze cu instalațiile electrice. Un fermier trebuie în continuare să opereze utilaje pe câmp.

Această diferență ar putea deveni tot mai importantă pe măsură ce AI-ul pătrunde în aproape toate sectoarele economiei.

Musk a susținut, de asemenea, că inteligența artificială și robotica ar putea crea, în cele din urmă, o lume în care angajarea tradițională să nu mai fie la fel de necesară. Într-un asemenea scenariu, progresul tehnologic ar putea crește spectaculos productivitatea și ar putea duce la ceea ce el a descris drept un venit universal ridicat.

Deocamdată, însă, revoluția AI are încă nevoie de mulți oameni și de multă infrastructură fizică, pentru a menține lumea digitală în funcțiune.