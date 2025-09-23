Musk spune că în câțiva ani roboții vor prelua controlul: „Toate locurile de muncă vor fi înlocuite, e nevoie de un venit universal”

Oamenii se grăbesc să găsească cariere „rezistente la Inteligență Artificială”, dar, având în vedere predicțiile că automatizarea ar putea înlocui aproape fiecare rol, anxietatea pare justificată. Totuși, Elon Musk susţine că un astfel de scenariu care pare plauzibil nu trebuie să fie apocaliptic pentru omenire. „Va exista un venit universal ridicat (nu doar un venit de bază). Toată lumea va avea cea mai bună îngrijire medicală, hrană, locuință, transport și tot restul. Abundență sustenabilă", a spus Musk în cadrul unui podcast, pe X.

Este o promisiune îndrăzneață, și una pe care antreprenorul american o susține de ani de zile. În opinia sa, un nivel de bază nu este suficient de bun atunci când mașinile pot gestiona aproape toată forța de muncă.

Cine plătește pentru asta? America este deja îngropată sub datorii de trilioane, iar finanțarea unui sistem în care „toată lumea are ce e mai bun din toate” ar însemna regândirea întregii structuri economice. Criticii spun că este o fantezie, fără o bază de impozitare care să o susțină, în timp ce alții contracarează faptul că automatizarea în sine ar putea genera bogăția necesară.

Cum poate funcționa „abundența sustenabilă”

Scepticii indică dificultățile actuale ca pe un semn de avertizare. Dacă guvernul nu poate finanța integral securitatea socială sau asigurarea medicală, cât de realist este să ne așteptăm la apariția bruscă a unui venit universal complet nou şi mare?

Musk vorbește despre „abundență sustenabilă”, dar a oferit puține detalii despre cum ar funcționa un astfel de sistem în practică. Sau venitul universal ridicat ar rămâne mai mult un experiment de gândire, îndrăzneț pe rețelele sociale, dar mai greu de definit într-un buget?