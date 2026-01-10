Descoperire fără precedent. Cum ar putea fi oprită topirea ghețarilor

Calota Kon Chukurbashi este o zonă rară în care ghețarii au înregistrat chiar o ușoară creștere. Foto: Getty

O echipă internațională de cercetători studiază carotele de gheață prelevate din ghețarii din Tadjikistan pentru a afla de ce anumite mase de gheață reușesc să reziste încălzirii globale. Rezultatele ar putea deschide noi perspective asupra modului în care pot fi protejați ghețarii lumii, aflați într-un ritm accelerat de topire. În paralel, un alt proiect de cercetare folosește tehnologii avansate de imagistică pentru a analiza gheața marină și rolul acesteia în ciclul global al carbonului, scrie indiandefencereview.com.

În Munții Pamir, din estul Tadjikistanului, cercetătorii forează carote de gheață din calota Kon Chukurbashi, o zonă rară în care ghețarii au înregistrat chiar o ușoară creștere, în ciuda creșterii temperaturilor. Fenomenul este cunoscut sub numele de „anomalia Pamir-Karakoram” și ar putea oferi indicii esențiale despre modul în care unii ghețari sfidează efectele schimbărilor climatice. În același timp, oamenii de știință testează o metodă nouă de imagistică hiperspectrală pentru a detecta minerale ascunse în gheața marină, cu scopul de a înțelege impactul acestora asupra ecosistemelor oceanice și a climei globale.

Misterul ghețarilor rezistenți din Tadjikistan

De zeci de ani, specialiștii observă topirea accelerată a ghețarilor la nivel global. Totuși, în Munții Pamir, această tendință este parțial inversată. O echipă de la Universitatea Hokkaido din Japonia, coordonată de profesorul Yoshinori Iizuka, încearcă să descifreze mecanismele din spatele acestui fenomen. Cercetătorii au extras carote de gheață de la o altitudine de aproape 5.800 de metri, pentru a înțelege de ce ghețarii din regiune nu urmează tiparul obișnuit de topire observat în alte lanțuri muntoase.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications, înțelegerea acestei anomalii ar putea oferi soluții pentru conservarea ghețarilor din alte regiuni ale lumii. Analiza straturilor de gheață poate dezvălui cum s-a modificat clima locală de-a lungul secolelor și de ce cantitatea de precipitații a crescut în această zonă, cu implicații importante pentru protejarea ghețarilor la scară globală.

Importanța carotelor de gheață în studiile climatice

Carotele de gheață reprezintă adevărate arhive naturale ale trecutului Pământului. Fiecare strat de gheață păstrează informații despre condițiile atmosferice din momentul formării sale. Analizând aceste mostre, oamenii de știință pot identifica variații de temperatură, urme ale erupțiilor vulcanice sau concentrații de substanțe chimice care indică schimbări istorice ale precipitațiilor.

Echipa profesorului Iizuka se concentrează pe semnalele care explică de ce această calotă de gheață a crescut în loc să se retragă. Densitatea zăpezii, orientarea cristalelor de gheață sau prezența materialului vulcanic sunt doar câteva dintre elementele studiate pentru a reconstrui evoluția climatică a regiunii. Înțelegerea trecutului ar putea ajuta la anticiparea evoluțiilor viitoare și la protejarea acestor resurse naturale fragile.

Imagistica hiperspectrală, un instrument nou pentru studiul gheții marine

În paralel cu cercetările asupra ghețarilor, specialiștii de la Universitatea Hokkaido testează o tehnologie inovatoare pentru analiza gheții marine. Metoda de imagistică hiperspectrală permite detectarea și măsurarea gipsului, un mineral care se formează în gheața marină și care a fost mult timp neglijat, deși joacă un rol important în ciclul carbonului din oceane.

Gheața marină este un mediu complex, bogat în micro-minerale care influențează comportamentul materiei organice din ocean. Înțelegerea modului în care gipsul și alte minerale contribuie la transportul carbonului către straturile adânci ale oceanului ar putea îmbunătăți semnificativ modelele climatice. Cercetarea coordonată de dr. Emiliano Cimoli ar putea schimba perspectiva asupra rolului gheții marine în reglarea temperaturii globale.

Legătura dintre gheață și schimbările climatice globale

Studiul carotelor de gheață, atât din ghețari, cât și din gheața marină, este esențial pentru înțelegerea schimbărilor climatice. Aceste mostre oferă indicii despre evoluția atmosferei terestre și despre impactul activității umane asupra planetei. Cercetările din Tadjikistan și din regiunile polare fac parte dintr-un efort internațional amplu de a înțelege mai bine transformările climatice.

Prin aceste analize, oamenii de știință speră să identifice soluții care să încetinească topirea ghețarilor și să protejeze ecosistemele înghețate, esențiale pentru echilibrul climatic al Pământului.