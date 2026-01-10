Unii câini "supradotați" pot înţelege cuvinte noi doar ascultând conversațiile oamenilor. "Opt minute au fost suficiente"

Pentru studiu, proprietarii au introdus două jucării noi și le-au dat nume, spunând în mod repetat numele acestora în timp ce interacționau direct cu animalul lor de companie. Foto: Getty Images

Copiii mici pot învăța cuvinte noi doar auzind conversații. Acum, noi cercetări sugerează că unii câini inteligenți își pot extinde vocabularul în același mod. Cercetătorii de la Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) din Ungaria au vrut să afle dacă câinii "talentați" să învețe numele jucăriilor pot învăța și cuvinte noi pur și simplu ascultând. "Cercetătorii au descoperit că opt minute au fost suficiente pentru ca ei (N.r. - câinii) să învețe numele a două jucării noi", a spus dresoarea Shany Dror, scrie CNN.

Copiii de până la 18 luni pot învăța numele obiectelor ascultând schimburile de replici ale altor persoane, potrivit unui studiu publicat joi în revista Science. Ei fac acest lucru monitorizând privirea vorbitorilor, identificând indicii comunicative și extragând cuvinte cheie din propoziții.

Cercetătorii de la Universitatea Eötvös Loránd (ELTE) din Ungaria au vrut să afle dacă câinii "talentați" să învețe numele jucăriilor pot învăța și cuvinte noi pur și simplu ascultând cu urechea .

Acești câini supradotați au fost evaluați și identificați atunci când proprietarii lor, după ce au văzut postări sau reclame pe rețelele de socializare, i-au contactat pe cercetători pentru a le spune că sunt de părere că câinele lor știe numele jucăriilor.

Pentru studiu, proprietarii a 10 câini supradotați au introdus mai întâi două jucării noi și le-au dat nume, spunând în mod repetat numele acestora în timp ce interacționau direct cu animalul lor de companie.

Aceste interacțiuni au durat mai multe sesiuni de câte un minut, pe parcursul a mai multor zile.

"Cercetătorii au descoperit că opt minute au fost suficiente pentru ca ei să învețe numele a două jucării noi. Șapte din cei 10 câini au identificat și au recuperat în mod fiabil noile jucării atunci când stăpânii le-au cerut acest lucru", a declarat pentru CNN cercetătorul în domeniul cognitiv și dresoarea de animale Shany Dror.

Dror a condus studiul în ultimii ani, în timp ce își finaliza doctoratul la ELTE și apoi ca cercetător postdoctoral la Laboratorul Clever Dog al Universității de Medicină Veterinară din Viena.

Cercetătorii au repetat experimentul în condiții de "auzire accidentală" cu aceleași perechi de stăpân și câini. Stăpânii au inclus numele noii jucării în propoziții și și-au dat jucăria între ei, dar nu au putut să se uite la câinii lor sau să comunice cu aceștia, iar câinilor lor nu li s-a permis să interacționeze cu ei sau să apuce jucăria.

Pentru a împiedica fiecare câine să încerce să ajungă la jucărie, stăpânii stăteau la o masă sau pe podea, în timp ce câinele era pus în spatele unei bariere de siguranță pentru copii sau se afla într-un leagăn sau pat pentru câini.

Șapte din cei 10 câini au fost din nou capabili să identifice și să recupereze noile jucării după ce au auzit numele jucăriilor, iar șase dintre ei se numărau printre aceiași câini care au avut performanțe bune în primul experiment.

Cercetătorii au spus că acest lucru a arătat că, în cazul câinilor supradotați, "se pot denumi noi de obiecte prin auzirea interacțiunilor, într-un mod funcțional similar cu cel al copiilor mici".

Profunzimea înțelegerii

Dornici să testeze dacă și câinii foloseau indicii sociale pentru a învăța noi denumiri ale obiectelor, așa cum fac sugarii, cercetătorii au efectuat un al treilea experiment cu opt câini, dintre care patru se numărau printre cei 10 inițiali.

De data aceasta, stăpânii animalelor de companie au rostit numele jucăriei în propoziții doar după ce au pus jucăria într-o găleată și aceasta nu a fost la vedere.

Din nou, atunci când au fost testați, majoritatea câinilor au identificat corect noile jucării și încă își aminteau numele jucăriilor două săptămâni mai târziu.

"Așadar, concluzia pe care o tragem este că acești câini sunt capabili să învețe în condiții foarte diferite și o fac foarte flexibil", a spus Dror, adăugând că "ne spune cât de mult sunt capabili acești câini să înțeleagă interacțiunile noastre umane".

"Constatările sugerează, de asemenea, că abilitățile cognitive și sociale complexe care îi ajută pe oameni să învețe auzindu-i pe alții probabil au evoluat înaintea limbajului și de aceea și câinii pot face acest lucru", a continuat ea.

"În timpul procesului de domesticire, câinii care au fost cei mai buni în comunicarea cu oamenii și în înțelegerea lor au fost cei care s-au reprodus. Și asta vedem astăzi, că sunt atât de buni la înțelegerea comunicării umane încât unii câini sunt capabili chiar să învețe atunci când nu le vorbim de fapt, doar observându-ne pasiv", a subliniat Dror.

Câini "supradotați" vs. câini tipici

Deși acești câini talentați ar putea învăța cuvinte într-o varietate de moduri, descoperirile "nu ar trebui extinse la populația canină generală", spun cercetătorilor.

Ei au efectuat un experiment similar, pe 10 câini de rasă Border Collie care nu învățaseră anterior niciun nume de obiecte și au descoperit că aceşti câinii de familie obișnuiți nu învață nume noi de jucării.

"Cunoscuți sub numele de câini supradotați care învață cuvinte, aceste animale au fost descoperite anterior, în studii, că pot învăța numele jucăriilor după ce le aud doar de patru ori, pot învăța până la 12 jucării sau chiar mai multe pe săptămână și își pot aminti numele jucăriilor timp de peste doi ani", a spus Dror.

Deși cercetătorii observă "mulți Border Collie" printre acești câini supradotați, abilitatea este încă "foarte rară". Alte rase întâlnite printre câinii supradotați care au participat la studiu au fost un ciobănesc german, un labrador retriever, un ciobănesc australian miniatural, un metis de Blue Heeler și un ciobănesc australian.

"Deși este interesant că acești câini au abilități asemănătoare oamenilor, rezultatele studiului nu sunt atât de surprinzătoare, deoarece nu este primul studiu în această direcție", a declarat psihologul comparativ Juliane Bräuer, cercetător postdoctoral la Universitatea Friedrich Schiller Jena din Germania.

O capacitate similară de a învăța cuvinte prin auzire a fost documentată la doi bonobo, precum și la un papagal gri african. Cu toate acestea, realizarea papagalului a implicat și o anumită predare directă.

Un studiu din 2025 a constatat că rasele de câini de familie pot recunoaște cuvinte de comandă precum "stai jos" și "așează-te" în vorbirea care nu le este adresată direct. Cu toate acestea, s-a constatat că doar câinii supradotați învață spontan numele obiectelor atunci când se joacă cu stăpânii lor, iar capacitatea lor de a învăța aceste etichete prin simpla auzire a conversațiilor dintre alții nu fusese testată până acum.

"Cercetătorii nu înțeleg încă exact de ce anumiți câini au această abilitate specială. Chiar dacă câinii supradotați pot învăța cuvinte noi într-un mod similar cu copiii mici, este probabil ca factori diferiți să ducă la comportamente și rezultate similare", a spus Dror.

"Este un pic ca și cum ai compara o bicicletă cu o mașină. Amândouă te pot duce dintr-un loc în altul și îndeplinesc aceeași funcție, dar mecanismul care le pune în mișcare este foarte diferit", a adăugat ea.