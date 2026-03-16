„Un act de trădare”: Teamă amestecată cu dezgust în India după ce SUA au scufundat fregata iraniană în largul coastelor indiene

Fregata iraniană Dena a fost scufundată de o torpilă trasă de un submarin american în Oceanul Indian. Foto: Getty Images

Scufundarea fregatei iraniene în Oceanul Indian de către un submarin american în primele zile ale războiului din Iran, e descrisă drept o „umilință” directă a lui Trump la adresa guvernului Indiei și a premierului Narendra Modi, conform unor analiști militari citați de The Guardian.

„Acest lucru transmite un semnal întregii regiuni că India nu este atât de influentă în zona Oceanului Indian, nici măcar aproape de propriile sale țărmuri”, a spus Sushant Singh, fost ofițer al armatei indien și analist în domeniul apărării. „Arată că administrația Trump nu îi ia deloc în serios pe indieni”.

Amiralul indian în retragere Shkehar Sinha s-a arătat deosebit de afectat de modul în care americanii au decis să scufunde nava iraniană, care înainte de a fi lovită, se întorcea de la un exercițiu naval găzduit de India.

Sinha s-a întâlnit chiar cu marinarii iranieni de pe fregată și a avut chiar o conversație amicală cu comandantul navei, care i-a transmis că era extrem de bucuros să fie în India.

„Totul este permis în dragoste și război,” a spus Sinha. „Dar este foarte deranjant să te gândești că, o săptămână mai târziu, mulți dintre ei erau morți”.

De asemenea, amiralul Arun Prakash, fost șef al statului major al marinei indiene, a spus că deși atacul navei iraniene Dena a fost acoperit de regulile războiului, fiind declanșat în apele internaționale, a fost, cu toate acestea „șocant”.

„Marina SUA ar fi putut scufunda această navă oriunde pe drumul ei de întoarcere în Golful Persic”, a spus Prakash. „Se presupune că suntem prieteni și parteneri ai SUA, dar să aduci războiul chiar la ușa noastră a fost un act pervers”.

Militarii indieni s-au declarat afectați de lipsa de „etică” a SUA de a viza o navă cu 130 de oameni la bord, care se afla în regiune ca oaspete al Indiei și nu reprezenta o amenințare imediată la adresa americanilor.

„Treaba asta îmi lasă un gust foarte rău în gură”, a aadăugat Prakash.

Fregata iraniana Dena fusese invitată să participe la un exercițiu naval, alături de nave din alte 70 de țări, inclusiv SUA, în largul coastelor indiene din zona portului Visakhapatnam.

„Este ca un act de trădare din partea SUA, invitată să participe la o misiune pașnică alături de marina iraniană, pentru ca apoi, în momentul în care nava iraniană iese din port, să fie scufundată”, a spus el. „Americanii ar fi putut amâna această acțiune pentru a scuti India de o astfel de rușine.”

În plus, amiralul indian în retragere Shkehar Sinha a adăugat că incidentul are implicații îngrijorătoare pentru India și securitatea Oceanului Indian. „Este clar că trebuie să reevaluăm securitatea Oceanului Indian și supravegherea subacvatică,” a spus el. „Dacă un submarin american plutește în Oceanul Indian atât de aproape și noi nu știam, atunci mai bine ne trezim la realitate”.