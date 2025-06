„Roboți pentru toată lumea”. O companie din SUA dezvoltă un robot umanoid care costă 3.000 de dolari și unul de birou la 300 de dolari

Până acum, roboții umanoizi au fost extrem de scumpi și accesibili în principal doar marilor companii, însă compania americană Hugging Face intenționează să schimbe această realitate. Noul lor robot open-source, HopeJR, este estimat la doar 3.000 de dolari. În plus, o versiune mai mică, de tip desktop, este în curs de dezvoltare, cu un preț estimat între 250 și 300 de dolari. Lansarea ambelor modele este programată pentru sfârșitul acestui an, scrie publicaţia Notebook Check.

Cu HopeJR și Reachy Mini, Hugging Face a introdus doi roboți umanoizi care sunt nu doar accesibili ca preț, ci și complet open-source. Obiectivul companiei este de a democratiza accesul la robotică — o tehnologie care, până recent, era rezervată corporațiilor de top — făcând-o accesibilă și ușor de înțeles pentru toți.

Hugging Face estimează că va începe livrarea primelor unități până la sfârșitul anului 2025. Proiectul a devenit posibil după achiziția start-up-ului francez Pollen Robotics, în aprilie 2025. Potrivit companiei, echipa Pollen a oferit expertiză esențială în design și control al mișcării, contribuind decisiv la dezvoltarea celor doi roboți.

HopeJR este un robot umanoid în mărime naturală, cu 66 de grade de libertate. Este capabil să meargă, să interacționeze cu obiecte și este dezvoltat pentru a funcționa autonom pe termen lung. Într-un videoclip devenit viral pe X, un angajat Hugging Face demonstrează cum robotul strânge mâna și se mișcă prin control la distanță — nu este încă complet autonom, dar reprezintă o demonstrație impresionantă. Și mai remarcabil este prețul: doar 3.000 de dolari.

Meet HopeJr, a full humanoid robot lowering the barrier to entry!



Capable of walking, manipulating many objects, open-source and costs under $3000 ?



Designed by @therobotstudio and @huggingface ? pic.twitter.com/wCwo8YPOGV