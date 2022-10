Schimbări importante la Facebook: Au apărut comenzi noi

Meta face actualizări ale feedului Facebook care oferă utilizatorilor modalități suplimentare de a alege ce conținut vor să vadă și adaugă comenzile "arată mai mult" și "arată mai puțin".

Sursa foto: Hepta

Comenzile "show more" and "show less" vor începe să apară sub postările de la prieteni și conținutul recomandat în fluxurile de știri ale utilizatorilor, a anunțat Meta.

Alegerea respectivelor opțiuni crește sau reduce temporar modul în care este clasificat conținutul similar, rezultând astfel un feed mai bine pus la punct cu conținutul pe care utilizatorii doresc să îl vadă, astfel încât să petreacă mai mult timp pe platformă.

Comenzile "Show more" și "show less" vor apărea sub postări și în meniul "cu trei puncte".

"Oferind mai multe modalități de a încorpora feedback-ul direct în feed, facem ca sistemele noastre de inteligență artificială să fie și mai inteligente și mai receptive", spune compania.