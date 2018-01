2018, un an dificil. Numerolog: Vor fi proteste de amploare, zona conflictuală e la ea acasă

Anul 2018 va fi unul dificil din punct de vedere social și al puterii, atrag atenția numerologii care spun că văd o zonă conflictuală. În plus, se anunță proteste de amploare.

”O să fie un an interesant pentru țara noastră, un an dificil, pentru că zona conflictuală o să fie la ea acasă”, a spus numerologul Romeo Popescu, marți, la o Ediție specială, de la Antena 3.

În plus, anul care tocmai a început va fi mai dificil ca 2017.

”În 2017, a fost o poezie. Acum urmează proza. O să fie multe demonstrații, o să urle oamenii. Dacă am văzut oameni în stradă, ce am văzut în 2017 e puțin (față ce o să fie în acest an - n.r.).

Din februarie, vor ieși foarte mulți oameni în stradă. Va fi un an dificil din punct de vedere social și al puterii”, a conchis numerologul Romeo Popescu.