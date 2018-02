An cumplit pentru români. Ce spune astrologul Marian Golea despre anul câinelui

Foto: Pixabay.com

Oameni din toată lumea au sărbătorit intrarea în anul câinelui de pământ. Este cea mai improtantă sărbătoare din calendarul chinezesc, cea care marchează trecerea sub un nou simbol astrologic al zodiacului.

Astrologul Marian Golea a vorbit, la Antena 3, despre lucrurile care se vor întâmpla românilor sub acest semn zodiacal.

”Va fi un an al rebelilor, al justiției. Nu va fi un an fericit. Sunt doar câteva zodii care vor avea parte de beneficii, însă va fi un an al justiției. Vom auzi de multe trădări și divorțuri. Cei care vor avea parte de beneficii sunt cei din zodia Șarpelui, Caii, Cocoșii. Vom avea zodii care sunt total dezavantajate: Bivolii, Șobolanii și Tigrii. Trebuie să fim atenți la lucrurile care la o primă vedere sună senzațional, spre exemplu, un business bun. În relațiile de familie, trebuie petrecut mai mult timp în familie pentru că există pericolul să fie destrămată. Pentru România, avem steaua distrugerilor, vor fi nemultumiri exprimate în stradă. Va fi un an rău pentru Justiție.”, a spus Marian Golea.