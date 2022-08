Astrologul Minerva, semnal de alarmă. Ce nu trebuie să faci sub nicio formă când este Mercur retrograd

Astfel, Mercur ne poate încuraja să alegem corect, ne oferă toată dispoziția necesară pentru a conștientiza anumite aspecte fundamentale legate de viaţa noastră.

Ce nu trebuie să faci când este Mercur retrograd

1. Nu cumpărați vehicule noi, echipamente electronice sau gadget-uri (cu excepția cazului in care vin cu o buna politica de returnare/ reparații).

2. Nu semnați contractele fără o analiza aprofundata sau mai bine amânați-le pana cand Mercur revine in mers direct, daca se poate.

3. Nu plecați și nici nu săriți direct la concluzii, dacă cineva nu înțelege corect ce spuneți.

4. Nu va aruncați in bratele unui fost iubit fără a trece in revista motivele pentru care v-ați despărțit!

5. Nu trageți in mesager daca cineva din trecutul vostru va trimite veşti acum.

6. Nu schițați nici un plan pentru că din greșeala puteți apăsa butonul replay all şi….

7. Amânați orice numire sau zbor daca nu este important.

8. Nu începeți lucruri noi pana nu ați încheiat cu cele vechi.

În 2022, Mercur a fost retrograd:

- 14 ianuarie- 4 februarie 2022

Mercur a început atuncci retrogradarea în Vărsător și a terminat-o în Capricorn ș a adus mai multe teste de răbdare pentru majoritatea zodiilor.

- 10 mai- 3 iunie 2022

Retrogradarea a început în Gemeni și s-a finalizat în Taur. A adus mai multă claritate pentru unele zodii în ceea ce privește modalitățile de a investi banii.

În 2022, Mercur va fi retrograd:

- 10 septembrie- 2 octombrie 2022

Mercur își va începe mișcarea aparent retrogradă în Balanță și o va finaliza în semnul Fecioarei. Mai avem de muncă la relațiile și parteneriatele vechi, atât cele amoroase cât și cele profesionale.

- 29 decembrie 2022

Pe 29 decembrie, își va începe a patra retrogradare în semnul Capricornului. Și în ultimele zile ale anului, ne vom da seama cât de bune au fost deciziile profesionale luate în 2022.