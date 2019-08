foto: captură Antena 3

HOROSCOP. Camelia Pătrășcanu a prezentat la Antena 3 trendul astral al săptămânii 12-18 august.

HOROSCOP. E o săptămână foarte frumoasă, se formează Lună Plină și acesta e un eveniment astral odată în an pentru că e sub patronajul Leului. Zile pe care le avem până la Lună Plină ar trebui să le valorificăm din plin. Prima jumătate a săptămânii e sub impactul acestui aspect astral. Va fi o săptămână bună, intensă pentru Leu și pentru toți ceilalți.

HOROSCOP. Leul vorbește despre stimă de sine, încredere, putere personală, demnitate, noblețe, haruri, talente, expresie, dorința de a face lucruri.