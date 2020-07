Avertismentul lansat de astrologul Cristina Demetrescu: "În 2020 nu se schimbă nimic. Primele veşti bune vor veni..."

"Tot anul 2020 trebuie să fim atenţi la ce decizii se iau pentru toţi oamenii, că pot exista victime colaterale care nu sunt protejate. Despre harta României - la ora aceasta nu mai este Mercur retrograg, din 12 iulie nu mai este retrograd, dar el a retrogradat trei săptămâni pe casa bolilor, adică pe segmentul bolilor şi pot apărea nişte complicaţii.

În plus, în această vară au mai fost nişte eclipse care s-au aşezat tot pe axa sănătăţii pentru România", a explicat astrologul Cristina Demetrescu, sâmbătă, la emisiunea Voi cu Voicu, de la Antena 3.

De asemenea, este important de ştiut că România se află, până în mai 2021, "pe zona bolilor lungi şi grele sau care pot să complice lucrurile. Dacă vorbim de mai 2021, vorbim de o perioadă de cel puţin un an de zile în care trebuie să fim precauţi, va fi dificil", a atras atenţia astrologul.

Anul acesta va lăsa însă o amprentă, având în vedere criza medicală şi economică prin care am trecut. "Dar situţia nu se schimbă, anul acesta are o amprentă şi se termină pe 20 decembrie 2020. Până atunci suntem întro zonă de posibile focare de a se întâmpla lucruri care nu sunt tocmai bune.

Tot anul 2020, anul restricţiilor

Tot anul 2020 va fi anul restricţiilor, după cum arată planetele, lucrurile probabil se vor mai linişti într-o oarecare măsură.

Aştept de la anul 2021 şi vesti bune pentru ţara noastră, dar în 2020 nu se schimbă nimic. Noi ne relaxăm, dar de aici înainte ţine de fiecare dintre noi.

Pentru ţara noastră, destinul, eclipsele, mercur retrograd care a adus valul pandemiei, corelate cu faptul că erau trei puncte critice, teoretic am trecut peste ele, deci după un anumit timp de repaxare, poate mulţi îşi vor pune problema că nu e chiar aşa, adică e bine să fim mai atenţi.

În noiembrie ar fi ultimul val, dacă ne uităm la planete care au generat acest fenomen, şi în 2021 avem şi vindecarea care acum pare că nu mai vine", a mai precizat astrologul Cristina Demetrescu, la Antena 3.

Primele veşti bune, în mai 2021

Cât despre anul viitor, în "mai 2021, primele veşti bune vor veni probabil atunci, care să producă această stare de relaxare. Din punct de vedere social şi economic, vara aceasta probabil că economic vom supravieţui.

Va fi haos în ce priveste învăţământul universitar, că cei care nu au obţinut note mari la Bacalaureat s-ar putea să nu aibă şansa să intre la facultate.

E un an static, care nu ne ajută pe mulţi, că stăm într-o expectativă şi e greu să-ţi faci planuri de viitor, iar 2021 ar trebui să fie un an cel puţin mai bun, e anul deciziilor inteligente, sper să se ia, cel puţin în ce priveşte economia. Şi dacă se reuşeşte, România are de câştigat

E un an periculos, trebuie să ne luăm resursele pe care le aveam programate pentru ceva să le ducem în altă zonă", a completat astrologul Cristina Demetrescu.