Horoscop 1 ianuarie 2019. Prima zi din an îți inspiră sentimentul de mulțumire că ai încheiat cu bine o etapă

Horoscop zilnic 1 ianuarie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru prima zi a noului an.

Horoscop 1 ianuarie 2019 Capricorn.

Privești spre trecut cu un dram de nemulțumire, poate chiar de supărare, pentru că anul care se încheie ți-a oferit și unele surprize neplăcute în relația cu oamenii. Au dispărut persoane din viața ta, ai pus punct unor relații, ai pierdut prietenii, dar așa e viața, nimic nu-i veșnic. Dacă s-au terminat, înseamnă că s-a încheiat și rolul lor, deci închide capitolul!

Sentimentul cu care intri în noul an e acela de RELAȚII NOI, parteneriate noi, asocieri noi, medii noi, prieteni noi, deci nu trebuie să lupți să recuperezi relațiile care s-au rupt în 2018, ci să găsești alți oameni care să merite prietenia și încrederea ta. Cu siguranță, există, deci fii deschis spre socializare, relaționare, comunicare, lucru în echipă, orice activitate în care ai putea avea șansa să cunoști oameni noi cu care să legi prietenii de durată. Gândește-te ce poți să faci ca să-ți lărgești anul acesta cercul de cunoștințe, pentru că, de unde nici nu te aștepți, se poate ivi un om cu care ai putea lega o relație cu totul aparte. Poate un partener de afaceri, poate un partener de viață, deci deschide-te spre oameni.

Un sfat: dacă ai ocazia să te afli în medii cu mulți oameni, nu sta pe alături de cei cu care ești obișnuit, ci caută compania celor noi, cu care nu ai mai discutat, a necunoscuților, a persoanelor pe care nu le știi foarte bine. Nici nu știi ce prietenie se leagă chiar azi! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Vărsător.

Nimeni nu-ți pune la îndoială calitățile de prieten, de tovarăș, de camarad. Ai arătat în repetate rânduri că ești alături de oricine, doar dacă ești chemat. Acum îți dai seama cât de important ai fost în viața unora în funcție de valul de mesaje și telefoane care vin spre tine. Posibil să fie multe, deci ai fost o figură populară în rândul celor care te-au dorit alături. Ai avut pentru toți o vorbă bună, un sfat bun, un ajutor de oferit, și asta a deschis ușa către multe inimi.

Sentimentul cu care intri în nou an e cel de ASCULTARE, pentru că numai tu știi să asculți problemele altora, ca un fin psiholog, ca un confident de nădejde, ca un prieten care nu judecă pe nimeni. Sigur că ai avea și tu nevoie de cineva care să te asculte pe tine, dar rolul tău în 2019 e cel de… ureche care știe să asculte. Probabil îți place acest rol, pentru că tu întotdeauna știi ce să spui cuiva, și demonstrezi de fiecare dată ce prieten bun poți fi.

Un sfat: tot ce ține de ascultare, pentru că acesta e cuvântul cheie cu care intri în noul an, trebuie să te însoțească, deci… ascultă alt fel de muzică, ascultă un audiobook de dezvoltare personală, ascultă poveștile de viață ale părinților, dă un telefon și doar ascultă noutățile celui de la capătul firului, fără să i le spui și pe ale tale, ascultă cântecele copiilor, deci… nu vorbi prea mult azi. Doar ascultă! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Pești.

În anul care s-a încheiat ai pornit pe multe căi noi, necunoscute, te-ai aventurat în multe sensuri fără a ști foarte clar încotro mergi, îmbătat de o dorință fantastică de nou, de aventură, de schimbare. Poate ai luat și decizii impulsive, care nu au dat roadele scontate, ca atare trebuie să stai puțin de vorbă cu tine ca să-ți dai seama… ce ai fi putut face altfel.

Sentimentul cu care intri în noul an e cel de SINCERITATE, dar nu în relația cu ceilalți, ci în relație cu tine însuți. Fii cinstit cu tine, recunoaște-ți limitele, puterile, erorile, resursele, nu te amăgi că ești altfel. Atât cât poți, atât oferă, nu umfla un balon cu iluzii! Fă-ți singur o mică – dar dulce – dojană, pentru a putea lua măsurile necesare în acele privințe care n-au mers bine din cauza încrederii tale oarbe. În ce ai investit și nu trebuia? Pe ce ai consumat energie și nu merita? Pentru că exact acolo poți interveni anul acesta ca să restabilești echilibrul. Nu trebuie neapărat să pornești ceva nou, ci mai degrabă să repari ce se poate!

Un sfat: privește-te câteva minute în oglindă, fă-ți o analiză extrem de sinceră cu privire la cel care ești, așa cum ești, cu bune, cu mai puțin bune! Nu fi nici prea indulgent, dar nici prea dur cu tine însuți și ai să descoperi adevărul. LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Berbec.

Prima zi din an îți inspiră sentimentul de mulțumire că ai încheiat cu bine o etapă, că ai lăsat în urmă ceva ce nu îți mai era de folos, că ai scăpat de o povară sau de o încărcătură mult prea mare pentru puterile tale. Acum, că ai în față alte orizonturi, te simți mai sigur pe tine, mai stabil, pe un teren mult mai solid sub picioare.

Acesta e sentimentul cu care intri în 2019, acela de ÎMPĂMÂNTARE, că ești bine ancorat în realitate, că ești pe un drum foarte sigur care va duce acolo unde speri, că ești dotat adecvat pentru tot ce urmează. Ești aici și acum și asta e tot ce contează, iar planurile pe care le ai în buzunar pentru noul an vor prinde contur, rădăcini și formă chiar din mâinile tale. Implică-te, pune chiar de azi o cărămidă simbolică la baza noului proiect care e viața ta în 2019!

Un sfat: ține în palme pentru câteva minute ceva care îți inspiră elementul pământ: un cristal, o piatră, un pumn de pământ sau îmbracă-te azi în culorile pământului. LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Taur.

Privești spre anul care s-a dus cu încredere că ai făcut tot ce era mai bine, că ai mai acumulat ceva pentru ceea ce ai de făcut de acum înainte. Puterea e în mâinile tale, nimeni nu-ți poate da ce ai nevoie, ca atare fii sigur pe cel care ești, pe cel care ai devenit, pentru că ai cu ce te lăuda. Ai multe atuuri la purtător, de care vei ști să beneficiezi din plin în 2019.

Sentimentul cu care intri în noul an e cel de TRATAMENT, pentru că au rămas unele răni deschise care au nevoie de oblojire, unele probleme nerezolvate, dar știi mult mai bine ce ai de făcut, ai leacul în buzunar. Nu e un leac obișnuit, nu e deloc unul tradițional, nici vorbă să se vindece cu medici sau cu medicamente, ci tot ce ai de vindecat în noul are nevoie de puterea vindecătoare a energiei pozitive. Toarnă o doză imensă de energie pozitivă în tot ce ai de făcut și va ieși ireproșabil!

Un sfat: ține la tine azi ceva care îți inspiră energie sau putere: o baterie, un bec, un încărcător de telefon, pentru că, simbolic, e sursa ta de energie de anul acesta. LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Gemeni.

Privești la anul care s-a terminat cu mintea limpede, cu claritate, cu o oarecare mulțumire pentru tot ce ai învățat nou, pentru felul cum le-ai rezolvat pe toate, pentru lecțiile pe care ți le-ai asumat. Ai cunoscut oameni de la care ai primit sfaturi și informații utile, mulți au contribuit la formarea ta mentală, intelectuală, ca și cum ai fi fost elev la un curs al vieții. Cu o grămadă de idei noi în minte, cu o listă lungă de planuri, deocamdată schițate la nivel teoretic, intri în 2019 cu încredere.

Sentimentul cu care pășești în noul an e cel de CONTINUITATE, ca și cum ar ajunge doar să mergi mai departe pe același drum, în același ritm, în același fel, ducând după tine ceea ce a fost bun în 2018. Nu e nevoie de schimbări majore, ci doar de constanță, pe principiul: continuă tot așa!

Un sfat: ține la tine în prima zi a anului ceva simbolic ce îți inspiră continuitate, ceva fără sfârșit, cum ar fi simbolul infinitului, un șnur, un fir de ață, sau haine cu simbolul spiralei sau cu dungi, pentru a amplifica sentimentul de continuitate al acestui an. LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Rac.

Închei un an în care ai avut o relație specială cu lumea, cu oamenii, cu societatea, de parcă abia acum ți-ai deschis aripile și ai zburat oriunde te-a chemat inima. Ți-ai dat seama cât de mare e lumea în care trăiești, ți-ai extins orizonturile cât s-a putut de mult, ai cunoscut oameni, ai învățat lucruri noi despre lume, ai călătorit, ai socializat, cu o plăcere aparte de a te înconjura de oameni.

Intri în noul an cu un sentiment nou: acela de SCHIMBARE DE DIRECȚIE, de parcă ai dori pentru tine altceva. Vrei o schimbare de energie, de decor, de culoare în viața ta personală, și aici te poți gândi la orice: o schimbare de domiciliu, de țară, de job, de preocupări personale, un copil, un partener, tot ce crezi că lumea largă îți poate oferi. Continuă să trăiești printre oameni, dar făcând schimbările adecvate.

Un sfat: schimbă azi 3 lucruri cu care ești obișnuit – în casa ta, la imaginea ta, la viața ta – 3 schimbări de care după aceea să te și ții. Schimbă coafura, rutina, obiceiurile din prima zi a anului, orice vrei, pentru că schimbarea va intra în viața ta chiar de azi! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Leu.

Când te uiți la tine cel de până mai ieri, ai numai cuvinte de laudă la adresa ta. Îți spui în sinea ta: bravo, bătrâne, a mai trecut un an, te-ai mai maturizat un pic, ai mai învățat ceva de la viață. Închei anul cu satisfacție pentru tot ce ai reușit să faci, să construiești, să obții, să devii, dar ai și un oarecare sentiment de… bătrânețe. Nu că ai mai îmbătrânit, nu, nici vorbă, e doar un an în plus la vârstă, ci că prea ai luat viața în serios, prea ai pus pe tine doar haine de om matur, cu griji și responsabilități.

Noul an vine cu un aer proaspăt, pentru că pornești cu un sentiment de eliberare în gând, de JOACĂ! Da, de joacă, de parcă ai uitat să te bucuri de lucrurile mici ale vieții. E un copil acolo, în adâncul tău, pe care l-ai cam sufocat cu poveri de om mare, și care anul acesta cere cu insistență să iasă la lumină, să se joace în voie. Lasă-l, eliberează-l, deschide-i ușa să iasă afară, pentru că ai nevoie de acest aer proaspăt.

Un sfat: fii copil chiar din prima zi a anului, fă ceva care îți inspiră un dram de inocență și de copilăreală: ieși afară la zăpadă, vezi filme de desene animate, joacă-te cu păpușile sau cărți, fă-ți codițe de fetiță, dormi cu ursulețul în pat, răsfoiește pozele din copilărie, cântă și dansează și adu-ți aminte să fii copil. Vei insufla acest aer întregului an! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Fecioara.

Închei un an în care ai acumulat în tine o mulțime de griji, de emoții, de frici și frustrări, și ar fi culmea să le păstrezi acolo. E vremea să le lași în urmă, să le închizi într-un sipet și să-l arunci în pod. Nu are rost să duci după tine ceva atât de greu, ca atare nu te ține cu dinții de nimic. Lasă frica de a renunța la ceva ce, aparent, îți inspiră siguranță, pentru că așa poți lăsa loc altor lucruri să intre în viața ta.

Sentimentul cu care intri în 2019 e cel de FAMILIE, de apartenență la neamul din care faci parte, pentru că de acolo vin cele mai frumoase vești, evenimente, emoții, vorbe, sentimente. Nu contează nici banii, nici munca, nici relațiile, nici tot ce ai strâns material vorbind în ultimul an, ci contează să vezi pe cine ai alături astăzi, pentru că ei sunt comoara ta.

Un sfat: ia legătura azi cu cât mai mulți oameni dragi din familie, chiar și cu cei cărora nu le-ai mai dat niciun semn de viață de o sută de ani, vorbește despre arborele tău genealogic, mergi la părinți, la bunici, la unchi, ia legătura cu cei din neamul tău, scoate pozele de familie, pentru că familia e sfântă! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Balanța.

Te eliberezi de anul vechi cu un sentiment de lejeritate, bucuros că s-a terminat. E ca și cum ai aerisi camera și intră aer proaspăt, și odată cu el planuri noi, vise noi, gânduri noi, spre care îți vei îndrepta atenția în 2019. Ceea ce vrei să duci după tine din anul trecut sunt cunoștințele pe care le-ai adunat, deciziile pe care ți le-ai asumat și oamenii pe care i-ai cunoscut, pentru că vor juca un rol în viața ta și anul acesta.

Sentimentul cu care intri în noul an e cel de COINCIDENȚE. Spune-le cum vrei: sincronicități, ciudățenii, mâna destinului, hazard, dar ai senzația că apar în calea ta o mulțime de semne care vor să-ți transmită ceva. Orice semn simbolic ce-ți pică în fața ochilor – forma unui nor pe cer, o pană pe haine, un cântec cu mesaj auzit la televizor, un nume scris pe un zid – toate acestea încearcă să-ți spună ceva, deci fii atent la aceste semne subtile care ajung la tine pe diverse căi.

Un sfat: dacă îți apare azi în cale un astfel de element simbolic care îți inspiră ție ceva special (că îți va purta noroc, de exemplu, în 2019) – un bănuț pe stradă, un bilețel, orice fleac care spune o poveste – ia-l și ține-l la tine tot anul! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Scorpion.

Închei un an în care ai muncit mult, dar și roadele sunt bogate și satisfăcătoare. Ai acumulat ceva experiență, ai pus un ban deoparte, ai mai așezat câteva cărămizi la cariera ta, deci ai de ce să fii mândru. Ești în plin proces de construcție, nu s-ar spune că ai ajuns la finalul marilor tale proiecte, dar ele pot continua cu succes în 2019. Ești atât de preocupat de munca depusă, încât parcă și azi te gândești un pic la ce ai de făcut de mâine. Sau de luni…

Sentimentul cu care intri în noul an este DORINȚĂ. Practic, ai o listă imensă de dorințe pe care ești pregătit să le materializezi punct cu punct. Norocul tău e că nu aștepți de la nimeni să ți le ofere plocon pe tavă, pentru că tu deții toate instrumentele necesare de a-ți transforma visele în realitate. Vei munci, desigur, nu spune nimeni că le vei primi de-a gata, dar tocmai pentru că știi că tot ce atingi tu- iese bine, te apuci să-ți materializezi dorință cu dorință chiar de azi.

Un sfat: scrie-ți lista de dorințe, cât mai detaliat, cât mai bine transpuse în cuvinte, ca și cum ele ar fi deja împlinite, pentru că tu ești printre cei care pot primi în 2019… tot ce-și doresc! LA MULȚI ANI!

Horoscop 1 ianuarie 2019 Săgetător.

Nu te gândi la ce n-a mers în 2018. Poate nu trebuia să meargă, poate piedicile care ți s-au pus în cale au avut un rost, acela de a te opri să duci mai departe ceva ce nu era pentru tine. Da, poate ai pierdut unele lucruri, poate ai ratat unele șanse, poate ți s-au destrămat unele planuri, dar nu le privi ca pe niște probleme, ci ca pe niște șanse de a te debarasa de ce nu-ți folosește. Gata, s-au dus, acum locul e gol ca să ridici altceva pe terenul acela!

Sentimentul cu care intri în noul an e cel de SINCRONIZARE, de programare ca la carte, pentru că ai un aliat puternic de partea ta: timpul. Fiecare zi care vine are un rol în planurile tale, deci fii sigur că totul va veni exact atunci când e mai bine pentru tine, ca într-un program perfect scris de niște forțe mai presus de tine. Destinul îți va scoate în cale atunci când trebuie ceea ce-ți trebuie, deci ai încredere în soarta ta, în timp, în ce ți-e scris. Dacă ți-e dat, vei primi cu siguranță. Dacă nu primești, înseamnă că nu e pentru tine.

Un sfat: ține alături de tine azi tot ce-ți inspiră ideea de timp: un ceas nou la mână, pune calendarul pe perete, scrie-ți agenda pentru câteva zile de acum înainte, și prețuiește tot ce e legat de timp. De exemplu timpul petrecut alături de cei dragi e o valoare sau minutele pe care ți le acorzi citind o carte! LA MULȚI ANI!

Horoscop oferit de acvaria.com