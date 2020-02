HOROSCOP 19 februarie. Gemenii fac schimbări în casă, Fecioarele întâlnesc persoane interesante

HOROSCOP BERBEC. Cineva care este adeptul vindecarii pe cale naturala poate veni sa te viziteze si sa-ti impartaseasca astazi cateva idei. Ai tendinta de a fi interesat de chestiuni referitoare la sanatate si poate doresti sa afli nu numai despre plante medicinale si nutritie, ci si despre vindecarea spirituala.

HOROSCOP TAUR. Cartile si filmele te pot inspira sa te implici in activitati artistice. Simtul tau estetic este foarte ridicat astazi, si s-ar putea sa se inspire din taramurile superioare. Poate doresti sa te plimbi printr-o galerie de arta sau un muzeu si sa incerci sa simti sentimentele celor din trecut.

HOROSCOP GEMENI. Te-ai putea simti azi activ, si, prin urmare, s-ar putea sa te hotarasti sa faci cateva modificari pe langa casa ta. Te vei gandi poate sa aduci si anumite reparatii majore, deoarece acum esti mai mult axat pe partea practica. Simtul tau estetic este foarte ridicat si, prin urmare, deciziile de decorare pe care le iei astazi sunt probabil cele bune.

HOROSCOP RAC. Astazi te simti inclinat spre psihic si mistic. S-ar putea sa doresti sa citesti despre aceste subiecte sau sa participi la o prelegere sau la un atelier dat de cineva din domeniu. Comunicarile telepatice iti ies in cale. Nu te mira daca, de mai multe ori, in timpul zilei, tu si alta persoana spuneti acelasi lucru in acelasi timp.

HOROSCOP LEU. De obicei, esti o persoana foarte practica , dar astazi esti mai inclinat decat de obicei spre mistic. Problemele spirituale par extrem de atragatoare si te poti regasi gravitand spre librarii metafizice sau cautand discutii cu oameni care sunt bine documentati in astfel de chestiuni.

HOROSCOP FECIOARĂ. Activitatile de grup care implica meditatie, subiecte psihice, spirituale sau artistice sunt probabil foarte atragatoare pentru tine chiar acum. Aceasta este ziua perfecta pentru a incepe o clasa sau a participa la o prelegere pe astfel de subiecte. Ai putea intalni niste oameni interesanti care devin prieteni apropiati.

Citiți previziunile pentru celelalte zodii pe horoscop.ro.