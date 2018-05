Horoscop 2018-2026. Viitorul pentru fiecare dintre dumneavoastră

In 15 mai 2018 a avut loc un urias eveniment astronomi - Uranus a trecut in constelatia Taur. Cum se va reflecta acest lucru asupra vietii noastre in urmatorii 7 ani?

Uranus este planeta libertatii si a inceputurilor. De aceea, a venit timpul sa intindeti aripile si, fara sa priviti in urma, sa porniti in intampinarea dorintelor dumneavoastra, scrie jurnalul.ro.

Berbec

Viitorul dumneavoastra este legat de schimbarile care intervin in plan financiar. Ceea ce inseamna ca trebuie sa riscati, incepand sa faceti ce va aduce cu adevarat satisfactie. Nu va temeti sa cheltuiti bani pentru indeplinirea dezideratelor, fie ca e vorba de un gest umanitar sau de achizitia unei obiect scump. Toti banii cheltuiti cu placere se vor intoarce in buzunarul dumneavoastra.

Taur

Pe parcursul urmatorilor 7 ani, puternica planeta Uranus se va afla in semnul dumneavoastra zodiacal, ceea ce inseamna ca trebuie sa va schimbati total modul de viata. Va puteti incumeta la fapte pentru care nu ati avut curaj inainte. Riscati! Veti fi uimit de rezultate!

Gemeni

In urmatorii 7 ani veti putea obtine multe. Incercati sa realizati toate planurile care va trec prin minte. Sa nu va fie teama - nu aveti nevoie de ajutor, dispuneti de suficienta forta pentru a obtine ce v-ati dorit!

Rac

Tot la ce ati visat in ultimul timp cu siguranta se va implini! Nu va multumiti cu placeri neinsemnate, nu va sfiiti sa cereti mai mult! Veti vedea ca dorintele vor incepe sa prinda contur mai repede decat v-ati fi putut imagina vreodata!

Leu

A venit timpul sa culegeti roadele muncii dumneavoastra! In urmatorii 7 ani, afacerea sau cariera dumneavoastra profesionala vor prinde aripi. Esential este sa nu va temeti sa explorati domenii noi, sa cuceriti noi inaltimi. Intreaga dumneavoastra activitate va fi determinata de pozitia astrelor, iar rezultatele nu va vor dezamagi.

Fecioara

In sfarsit, veti incepe sa expuneti public parerile, observatiile dumneavoastra, sa analizati si sa criticati. Este cazul sa debutati in domenii dedicate oamenilor, acordandu-le ajutor si sprijin. Este zona unde veti dobandi cele mai frumoase rezulate.

Balanta

Casa dumneavoatra se va umple de frumusete, inima de sentimente gingase. Situatia dumneavoastra financiara va cunoaste o imbunatatire considerabila, iar sufletul ranit de omul iubit se va reface, treptat.

Scorpion

Relatiile dumneavoastra vor intra intr-o noua faza. Gata cu neseriozittea si superficialitatea. Va fi dragoste adevarata! Dar nu uitati ca iubirea va venit numai daca aveti incredere in sine, ca meritati mai mult.

Sagetator

Viitorul dumneavoastra depinde de un stil de viata sanatos, pentru ca a venit timpul sa renuntati la toate obiceiurile rele. Noile preocupari va vor transforma, ajuntandu-va sa va intariti starea de sanatatea.

Capricorn

Nu va mai ascundeti emotiile in spatele indiferentei! Jos masca! Exteriorizati-va, lasati sa iasa afara tot ce s-a acumulat in interiorul dumneavoatra in ultimii ani!

Varsator

Gratie intrarii planetei Uranus in semnul Tarului, va puteti permite sa luati o serie de decizii importante, fara sa va ganditi foarte mult. Daca intentionati sa va schimbati locul de resedinta sau sa cautati alt loc de munca - perioada urmatoare va fi cum nu se poate mai potrivita pentru indeplinirea acestor proiecte.

Pesti

Veti avea sansa sa experimentati noi tehnologii, aventurandu-va in ceva care, pana acum, vi se parea o idee nebuna, fara perspective. Cat timp Uranus se va afla in Taur, puteti urni muntii din loc.