Într-un plan metaforic, am putea asemui povestea anului 2018 acelei pilde biblice a casei construite pe nisip și a celei ridicate pe stâncă.

Jupiter (Scorpion) sextil Pluto (Capricorn): nu mă mai sperie nimic

La începutul, mijlocul și către finele anului 2018, Jupiter aflat în semnul Scorpionului aderă la un aspect armonios de sextil cu Pluto din zodia Capricornului. Cu toate că potențialul energetic al acestei configurații este unul discret, recurența sa din acest an îl face demn de menționat în cadrul caracterizării astrologice generale a anului 2018.

Jupiter (Scorpion) trigon Neptun (Pești): durerea ne eliberează

În ultima lună de primăvară și cea din urmă de vară, se reiterează aspectul armonios de trigon dintre Jupiter din zodia Scorpionului și Neptun aflat în semnul Peștilor. La fel ca anul trecut, înțelegerea (Jupiter) angoaselor, neîmplinirilor și obsesiilor proprii (Scorpion) ne poate ajuta să ne eliberăm (Neptun) sufletele (Pești) de povara lor.

Uranus în Taur: prețul progresului

Primul eveniment astral de avengură al acestui an este trecerea lui Uranus în semnul Taurului care are loc la mijlocul lunii mai. Cu toate că este o planetă transsaturniană care nu influențează neapărat fiecare nativ în parte, am putea sesiza totuși schimbări de atitudine și pe plan personal.

Jupiter în Săgetător: corectitudine politică

La începutul lui noiembrie, Jupiter poposește în zodia Săgetătorului. Pe plan personal, intrarea planetei cunoașterii în domiciliul său diurn coincide cu debutul unei perioade în care accentul cade pe studii, călătorii, dar și relația cu Biserica, potrivit astrodex.ro