Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru. Racii trăiesc din amintiri, Leii sunt prea pretențioși

De asemenea, vizate pot fi și membri ai familiei, relațiile cu cei din jur sau alte chestiuni vitale.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Taur

Taur- Intrarea Soarelui în Fecioară vă pune în ipostaza de a vă gândi la viitorul copiilor voștri. Cum perioada este extrem de agitată, mulți nu veți ști nici cum să-I orientați pe viitor, din punct de vedere al carierei/profesional. Cum pe astrograma lor este înscrisă pâinea cu care vin de la naștere sub braț, planul de acasă nu se poate potrivi cu cel din târg. Sănătatea ascunde chestiuni de care nici nu știți.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Gemeni

Iată cum Axa Karmică face acum cuadratură cu Soarele care intră de azi în Fecioară. Deja apar primele corsete existențiale și veți avea senzația că nu puteți respira. Multe din cauze și răspunsuri le văd numai în existențele voastre anterioare, pentru a vă ajuta să evoluați corect pe viitor:dragoste, compatibilități/ incompatibilități, familie și copii, carieră, business, sănătate, probleme în justiție…

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Rac

Dacă ați parcurs deja acest Horoscop, ați văzut cum se schimbă cadrul astral și odată cu el și macazul pe Destinul vostru. Cum Soarele intră în Fecioară și va rezona cu Mercur, veți fi martorii unor noi tensiuni(în plan personal sau socio-politic). Venus va face cuadratură cu Lilith și Marte, dar și opoziție cu cele 3 planete retrograde din Capricorn. Nu ați rezolvat probleme din trecut de tot revin?

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Leu

Soarele părăsește în cursul zilei de azi constelația voastră și dispare cuadratura pe care o făcea cu Uranus Retrograd din Taur. Intrarea lui în Fecioară marchează o creștere a pretențiilor voastre. Dar cum una vă doriți și alta este înscris, va trebui să țineți pasul cu cerințele Universului. Nu cred că vă doriți să rămâneți în urmă(dragoste, cariera, sănătate, etc).Evoluția ține de karma ta, nu altfel.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Fecioară

Aș fi spus în trecut că este de bun augur intrarea Soarelui și prezența lui Mercur în Zodia voastră. Dacă ați citit și la celelalte zodii o să înțelegeți de ce nu am cum să mă hazardez să vă scriu așa. În plus, atât Soarele cât și Mercur fac opoziție cu Neptun Retrograd din Pești și afectează familia, căsătoria, asocierile și parteneriatele, business-ul, cariera și chestiunile care țin de sănătatea karmică

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Balanță

La debut de săptămână este Luna Albă în zodia voastră. Cum face opoziție cu Lilith și Marte, dar și cu Kiron Retrograd din Berbec, relația sentimentală și de căsătorie este pusă sub semnul întrebării. Cineva din familie sau chiar voi puteți întâmpina greutăți pe carieră, business sau chiar puteți avea probleme de sănătate.Căile de ieșire se văd pe astrograma karmică individuală.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Scorpion

Dacă ați citit previziunile mele de pe kfetele.ro de la final și început de an, ați înțeles că sunt aspecte nefaste pentru cei care s-au căsătorit după 2012 și chiar înainte. Dar 2012 este un reper de cotitură pe relații pentru toate zodiile, analiza mea 2012 Zodiac Maya. Să vedeți de acum cutremure pe căsătoriile voastre pe care nu le veți putea evita. Vă spuneam că 2020 este an prost pentru căsătoriți.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Săgetător

Ați văzut ce am scris la Berbec și la celelalte zodii, mai ales că la voi este karma negativă. În plus, e bine să știți că nu este un an favorabil pentru copii și aducerea pe lume de copii. Poate acum vi se pare bizară o astfel de previziune, dar îmi veți da dreptate mai târziu. Aspectele vor fi și mai grele cel puțin până spre luna noiembrie-decembrie. Astrograma karmică a fiecăruia e busolă de orientare.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Capricorn

Cu cele trei planete retrograde din constelația voastră aveți multe bătăi de cap. Unde mai pun și opoziția pe care Saturn Retrograd, Pluton Retrograd și Jupiter Retrograd o va face pe rând cu Venus din zodia opusă(Rac) și care nu vă permite să vă armonizați(dragoste-vizează și Balanța); cuadratura cu cele trei planete din Berbec de le analizam anterior pe toate segmentele existențiale.

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Vărsător

Și dacă nu sunt planete în zodia voastră, nu pot neglija cuadratura celor 3 planete retrograde din Capricorn cu cele trei planete din Berbec. De ce? Vă vizează în mod direct, mai ales dacă nu am văzut și analizat ce ați fost în viețile anterioare și ce misiune karmică aveți în această viață. Mulți vor da de greu, vor întâmpina piedici și nu vor înțelege care este calea corectă de evoluție pe viitor(carieră, amor).

Horoscop 23-29 august 2020, cu Mariana Cojocaru pentru Pești

Intră Soarele în Fecioară și va face o opoziție cu Neptun Retrograd din domiciliu mare cât toate zilele voastre. Neptun Retrograd va face opoziție și cu Mercur din Fecioară, deci vor apărea dispute atât în micul vostru Paradis, cât și în cel socio-profesional și politic. De aceea și confecționez de câțiva ani brățări de protecție(sănătate, carieră, dragoste, etc). Abia se agită spiritele acum, veți vedea!

sursa: kfetele.ro.