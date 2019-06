HOROSCOP 25 IUNIE. Succes total pentru una dintre zodii

foto: Pexels.com

Horoscop 25 iunie. Iată ce ne rezervă astrele pentru ziua de marți.

Horoscop Berbec. Şefii te cam critică iar clienţii sunt cam nemulţumiţi de serviciile pe care le prestezi, deşi tu faci tot posibilul să răspunzi tuturor cerinţelor cât se poate de bine. Posibil ca pretenţiile să fie mult peste puterile tale şi deşi încerci să te auto-depăşeşti, tot nu poţi ajunge la nivelul dorit de cei care stau cu ochii pe tine. Te poţi aştepta la o mustrare la serviciu, la o reclamaţie agresivă sau la o marfă returnată din cauza vreunui defect pe care nu l-ai observat la timp. Încearcă să dregi busuiocul cu diplomaţie.

Horoscop Taur. Lumea apreciază deciziile tale, pentru că are încredere în judecata ta imparţială şi justă. Unii chiar depind de verdictele pe care urmează să le dai şi încerci să fii cât se poate de detaşat şi să nu pleci urechea la nicio încercare de manipulare şi intimidare. Cu cât rămâi mai surd la tentativele unora de influenţare, cu atât mai corectă va fi decizia ta finală, şi lumea va aprecia felul just în care ai aranjat lucrurile. Adevărul întotdeauna învinge, iar tu vei oferi azi o părere avizată ce va face lumină într-o situaţie din care are mai multă lume de suferit.