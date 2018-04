HOROSCOP 30 aprilie. Camelia Pătrășcanu prezintă trendul astral. Leii își relansează cariera

HOROSCOP 30 APRILIE. Saptamana incepe cu Luna Plina a Taurului. Aspectul ne inspira sa ne castigam proprii bani, ne ajuta sa ne vedem mai clar interesul, sa fim mai eficienti si sa invatam sa profitam inclusiv de situatiile care ne par negative, descurajante sau ratate. Cu alte cuvinte, cerul ne invata sa fim pozitivi si pragmatici intorcand in folosul nostru orice situatie. Crizele din viata unora pot provoca adevarate revelatii despre sensul vietii. rostul lor in lume, adevarat menire, drumul pe care trebuie sa mearga acum. Indinferent care este tipul de situatie pe care o traverseaza.

HOROSCOP 30 APRILIE. De pe 1 pana pe 15 mai este o perioada in care trebuie sa ne fie minte ala munca, sa ne eficientizam activitatea, sa ne punem in valoare atuurile profesionale si abilitatile practice. Sa pierdem mai putin timp cu lamentatiile si critica si sa fim mai aplicati si practici cercetand cum putem intoarce situatiile in favoarea noastra (asta nu inseamna in defavoarea ori spre raul altora!).

HOROSCOP 30 APRILIE. Venus in Gemeni ne va ajuta sa raspundem la intrebarea CUM. Cum facem sa rezolvam os itatie, care e calea, metoda, stiinta care ne da procedeul cel mai bun. Si trebuie sa apelam la manuale, la stiita si indrumarile specialistilor. Miercuri si joi avem sansa sa intalnim persoanele cu raspunsurile. Ca sa primim informatiile si ajutorul de care avem nevoie trebuie sa fim atenti la modul cun ne comportam, cum stim sa castigam simpatia sau increderea unor oficiali, functionari, superiori.

HOROSCOP 30 APRILIE. Sambata si duminica Luna traverseaza Capricornul. Sunt zile mai putin de relaxare si mai mutl de munca sau de rezolvare a unor probleme care ne stau pe cap, obligatii pe care ni le-am luat si se cer onorate. Fie in familie fie la munca. Aspectele deosebit de favorabile ne ajuta sa rezolvam cu bine orice ne propunem in acest ezile. Cu conditia sau nu tratam superficial sarcinile. Si sa nu ne plangem de dificultatile intampinate. La final contributia noastra va fi apreciata si vom vedea ca implicandu-ne am putut fi salvatorii unor persoane sau situatii.

Tensiunea dintre Mercur si Marte ne poate face in aceste zile ne adresam cu naduf, sa criticam sistemul si sefii, sa bombanim cand ni se dau ordine. Dinfericire Venus in Gemeni ne va ajuta sa privim din mai multe puncte de vedere o rezolvare, sa incelegem si argumentele altuia saumacar sa ne amelioram comportamentul de dragul politetii si al bunei impresii pe care vrem s-o facem. Ar fi bine sa ne analizam gandurile ostile pentru ca riscam o prea mare diferenta intre ce gandim si ce vorbim iar masca amabilitatii este cam neconvingatoare.

Cele mai bune zile - sambata si duminica.

HOROSCOP 30 APRILIE. Cea mai sensibila zi - luni

BERBECII NEGOCIAZA BINE FOLOSINDU-SI ATUURILE

TAURII O POT LUA DE LA CAPAT

GEMENII SE DEBARASEAZA DE O OBLIGATIE SAU PERSOANA

RACII FAC SACRIFICII DIN IUBIRE

LEII ISI RELANSEAZA CARIERA

FECIOARELE ALEG VARIANTA MAI PRACTICA DE VIITOR

BALANTELE CALCULEAZA PIERDERILE SI CASTIGURILE

SCORPIONII PUN PICIORUL IN PRAG IN RELATIE

SAGETATORII ISI ASCUND GRESELILE

CAPRICORNII VOR SA-SI RELANSEZE IUBIREA

VARSATORII ISI EVALUEAZA PUTERILE

PESTII ALEG SA STUDIEZE PENTRU A PROGRESA