HOROSCOP. Cele trei zodii care vor avea o lună August de coșmar. Nimic nu le merge bine

August 2018 este luna in care nu merge nimic bine pentru aceste trei zodii. Vor avea numai ghinioane.

BERBEC - Marte, planeta ta dominanta, este retrogada in august, asa ca totul se simte ca fiind o povara. Este nervoasa, letargica si ti se schimba starea de spirit de la o ora la alta. Profita de aceasta perioada si analizeaza lucrurile care te tin in loc si nu te lasa sa avansezi. Trebuie sa evaluezi din nou situatia in care de afli. Dupa 27 august lucrurile incep sa revina la normal si pentru tine

GEMENI - Planeta care iti patroneaza zodia, Mercur, este retrograda, deci nici tu nu stai prea bine. Lasa-ti ego-ul deoparte si intreaba-te daca reusesti sa comunici asa cum ar trebui. Sau esti prea ocupata sa-i multumesti pe toti cei din jur. Acestea sunt lucrurile care te tin in loc.

Continuarea AICI.