HOROSCOP complet DECEMBRIE 2019. Începuturi noi și energii puternice pentru zodii - Schimbări pe toate planurile pentru VĂRSĂTORI

Urmeaza o perioada cu aventuri noi pentru fiecare semn zodiacal in parte.

BERBEC - Luna decembrie iti aduce multa energie, insa depinde doar de tine sa o modelezi asa cum trebuie pentru a te afecta intr-un mod pozitiv. Vei avea noroc, insa ai grija cum il folosesti, pentru ca se poate intoarce rapid impotriva ta. Apar iubiri noi dupa 27 decembrie. Vei cunoaste oameni noi si vei relua legaturi mai vechi.

TAUR - In luna decembrie ai reteta perfecta pentru pasiune, insa ar putea sa nu fie la ce te astepti tu. Lasa-ti energia negativa si agresivitatea acasa si incearca sa-ti deschizi orizonturile. Vei descoperi o noua metoda in care sa iti exprimi credintele si vei incepe sa visezi din ce in ce mai mult la viitor. Este ceva special in aer.

GEMENI - Ai probleme de comunicare in relatie si in viata profesionala. Vorbesti mult, insa intelegi prea putin. Invata sa asculti cu inima si lucrurile se vor intoarce in favoarea ta. Dupa 16 decembrie poti incepe o noua relatie si apar castiguri materiale neasteptate.

RAC - Incepe luna in care trebuie sa decizi ce iti doresti sa faci in viata. Nu iti fie teama sa visezi, insa ramai cu picioarele pe pamant. Esti usor confuza. Cele mai grele zile sunt 12 si 14 decembrie. Perioada Craciunului va fi insa cea mai frumoasa din an pentru tine.

LEU - Vei fi mai creativa si mai comunicativa ca niciodata. Este o perioada buna pentru a-ti deschide noi orizonturi. Dupa 15 decembrie vei cunoaste o persoana foarte importanta. Ai insa grija la starea de sanatate. Mergi urgent la medic daca simti ca ceva este in neregula cu tine.

