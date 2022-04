Horoscop Cristina Demetrescu. Eclipsa parțială de Soare din 30 aprilie, efecte puternice pentru acești nativi

Pe 30 aprilie avem o eclipsa parţială de Soare şi aşa cum vă povesteam despre aceste Luni Noi spectaculoase, ale lui 2022, într-o postare trecută, aceasta de acum, ce se formează cu planeta Uranus, cea care are atributul să arunce în aer orice plan şi regulă prestabilite, este probabil una dintre cele mai importante în acest context agitat.

Sunt în total 7 Eclipse ce implică axa Taur-Scorpion ce bulversează întreaga structura financiară şi economică până la 12 iulie 2023, dar cu efecte pe termen nedefinit. Pentru că este şi Scorpionul pe acolo, unele lucruri care se modifică acum, nu vor mai reveni nicicând la forma iniţială. Doar 4 eclipse anul acesta se conjuga şi cu Uranus şi cu al său rol global. Aprilie, mai, octombrie şi noiembrie.

Când a mai avut loc o astfel de suita de eclipse cu Uranus? Chiar în 1991, la vremea aceea pe axa Rac Capricorn. Ei bine, pe 24 august 1991 Ucraina se forma ca stat independent, iar pe 12 decembrie 1991 se redefinea Federeţia Rusă, sub conducerea lui Boris Elţîn, după ce intrase la apă în urma transformărilor spectaculoase de după căderea blocului comunist din Europa centrala şi de est.

Concidenţă? Nu. Cicluri.

În astrologie este uşor să analizăm evenimente trecute. Mai greu este să ne aventurăm într-un necunoscut ce numai istoria îl poate consemna. Istoria are şi ea demnitatea ei. Cine suntem noi să i-o luăm înainte? Scriu acum pentru că nu vreau să mai scriu în zilele de sărbătoare ce urmează. Nebunia din 1991 a avut legatură cu schimbările fundamentale politice, de regimuri, dar şi de identitaţi naţionale plus graniţe, cel puţin asta guvernează axa Rac-Capricorn", spune Cristina Demetrescu.

Astrologul afirmă că vom fi afectați inclusiv financiar, dar că există speranță și în legătură cu acest aspect.

"Nebunia de acum are legătură cu banii, cu resursele, influenţele teritoriale, dar cu adevărat are legătură cu schimbarea obiceiurilor consumeriste ce poluează planeta, până când nu Doneţk şi Lugansk vor fi problema noastră că le pierde Ucraina, ci se vor scufunda state insulare şi însăşi pământul de sub casele oamenilor o va lua la vale, sub efectele dezastruoase ale încălzirii globale datorate poluării. Uranus ţine de viitor şi este egoist. Prezentul şi sacrificiile de acum, nu sunt problema lui.

Orice perturbaţie financiară va urma, vom supravieţui. Dacă mă acuzaţi de optimism, trebuie să mă acuzaţi şi că m-am născut Săgetătoare, şi Jupiteriană pe deasupra. Dacă eu nu aş rămâne optimistă, atunci chiar ar fi rău. Dacă ne pironim în nenorocirile noastre nu vom mai vedea oportunităţile. Sţiţi când au mai fost eclipse pe axa Taur –Scorpion? În 1929, la marea criză financiară. Dacă azi citiţi acest articol, înseamnă că bunicii voştri au supravieţuit.

Harta Ucrainei arată complicat acum, iar Saturn care azi, în 2022 este în Vărsător, era şi atunci tot în Vărsător, deci tot închidere de ciclu se cheamă. Acum Saturn trece peste Luna Ucrainei, iar Luna înseamnă populaţie. Saturn are funcţie hipo. O împuţinează. Unii pleacă, alţii mor. Din nefericire.

Cât despre Nentu’ Putin, nici Luna asta Nouă cu Eclipsă cu tot, nici ailalta din 30 mai, nu i se aşează comod. De la început am susţinut că nu e în apele lui, e jos, slăbit şi aş adăuga, mai prost ca niciodată, supradimensionându-şi puterea şi misiunea.

Distruge mult, da, dar nu câştigă. Mai mult faptul că joacă Counter Strike cu toţi care i se opun, demonstrează că există şi o opoziţie, dar care încă nu a reuşit să îl doboare. Ei bine, Uranus nu ne face doar nouă surprize, cât şi lui. Ştiu că unii consideră că o ţin langa pe autodistrugerea lui Putin, care nu mai vine, şi e uşor să vă pierdeţi răbdarea cu asemenea atrocităţi. Este o chestiune de timp, doar, iar ceasul nu e la mine, dar există", mai spune Demetrescu.