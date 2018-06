HOROSCOP iulie 2018. O zodie este urmărită de ghinion. Ar putea pierde totul într-o clipă!

Foto: pexels.com

HOROSCOP iulie 2018. O zodie este urmărită de ghinion.

BERBEC Consumand eforturi uriase in comunicarea cu rudele, veti reusi sa ramaneti in picioare, chiar daca iulie va clatina usor barca la bordul careia va indreptati spre obiectivele stabilite. Veti actiona absolut corect, daca inceputul lunii va va gasi pe drum. In a doua decada a intervalului va veti confrunta cu unele dificultati. Agatati-va de cariera si mutati munti din loc pentru a merge inainte. Veti reusi, va asigura astrologii. Daca va simtiti obositi, nu intrati in panica. Luati o pauza si dedicati timpul liber astfel castigat casei – faceti reparatiile care se impun de mult, schimbati mobilierul, etc. In ultima parte a lunii este de preferat sa incetiniti motoarele. Fiti foarte prudenti, pentru ca puteti gresi acolo unde nu trebuie, v-ati putea certa cu prietenii si partenerii de afaceri, ati putea constata niste gauri uriase in buget.