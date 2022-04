Horoscop mai 2022. Fecioarele se bucură de o creștere consistentă a veniturilor, Săgetătorii sunt dăruiți cu o grămadă de idei inspirate

Horoscop mai 2022 Berbec

Pentru Berbec, se anticipează o vreme auspicioasa ajungerii sub luminile reflectoarelor, mai cu seamă că știe cum să-și pună în valoare punctele forte, atractivitatea, și are o încredere de necutremurat în el însuși (chiar dacă, uneori, se impune să nu-i intimideze pe alții prin năvălnicia acțiunilor și cuvintelor sale). Cei din jurul său îl găsesc plăcut, cooperant, amuzant. Tocmai de accea, are mai multe oportunități decât de obicei de a-și înfiripă o idilă foarte promițătoare, ori de a-și reînnoi una formată de ceva timp.

Horoscop mai 2022 Taur

Taurul se orientează către ceea ce îi este ascuns în viață, inclusiv în dragoste și sfera financiară. Preferă să facă aproape orice de unul singur și se focalizează către domeniul spiritual. Îi este recomandat să nu-și tăinuiasca sentimentele față de partenerul de cuplu sau față de o persoană care abia i-a cucerit inima. Poate fi necesar să-și reevalueze demersurile de afaceri, să-și regândească bugetul personal, modul în care își alocă banii și planurile sale financiare cu bătaie lungă.

Horoscop mai 2022 Gemeni

Cei născuți în Gemeni sunt potopiți de optimism chiar de la începutul lunii, un lucru care-i sprijină să atragă de partea lor oameni încărcați și ei cu energie pozitivă, dornici să fie alături de ei. Se pune accentul pe prietenie, inclusiv în conexiunea cu persoana iubită. Dacă sunt solo, pot fi implicați într-o poveste de amor împreună cu cineva care îi stimulează mental ori cineva cunoscut de mult, dar la care nu s-au gândit până acum dintr-o perspectivă romantică.

Horoscop mai 2022 Rac

Racul are capacitatea de a străluci la muncă, a face pași notabili înainte în dezvoltarea carierei sale. Meritele de la serviciu par să-i fie recunoscute, datorită și motivării și competitivității sale, având astfel șanse sporite pentru o promovare sau majorare salarială. Se integrează de minune în sfera socială, iar acest lucru îi poate oferi avantaje atât în plan profesional, cât și în alte aspecte importate ale vieții. În dragoste, își echilibrează legătura cu partenerul de cuplu sau poate înfiripă o idilă cu cineva întâlnit eventual în activitatea sa profesională.

Horoscop mai 2022 Leu

Horoscopul Leului anunță năzuința acestuia de a se simți liber, a se distra și a-și dezvălui lucruri noi, incintate ale existenței, inclusiv pe tărâmuri îndepărtate de casă. Poate străluci în muncă prin creativitate, proiecte ingenioase, inovatoare, dar, câteodată, îi lipsește perseverența de a și le pune în aplicare. Are abilitatea de a-și reîmprospăta conexiunea de cuplu printr-o spontaneitate efervescentă, iar în caz că este singur, poate începe o idilă cu cineva ieșit din comun, poate provenit dintr-o altă țară ori întâlnit de-a lungul unei călătorii.

Horoscop mai 2022 Fecioară

Nativii din Fecioară se bucură de creștere consistentă a veniturilor, îndeosebi prin intermediul unei rude ori a unui alt om apropiat. Își pot achita datoriile, pot avea acces la un împrumut bancar sau la o refinanțare în condiții foarte avantajoase, ba chiar norocul le poate surâde la loterie! În muncă, poate fi necesar să se acomodeze din mers cu circumstanțe noi, neprevăzute. Nu pot suporta superficialitate unor colegi, așa că tind să lucreze în grupuri mici sau chiar de unii singuri. Dragostea îi poate provoca să se supună unei metamorfoze esențiale.

Horoscop mai 2022 Balanță

Balanța își armonizează parteneriatele din toate zonele existenței sale. Dacă au avut loc neînțelegeri în aceste conexiuni în ultimul timp, acestea tind să fie explicate și destrămate, desigur, în beneficiul său. Are, totodată, posibilitatea să-și clădească relații de asociere stabile pe termen lung. Spre finele lunii, trebuie, totuși, să-și supravegheze tendința de nu accepta compromisuri, a nu ține cont de alte nevoi sau dorințe decât cele proprii.

Horoscop mai 2022 Scorpion

În cazul Scorpionului, se întrevede instaurarea unei atmosfere mai senine, mai cooperante din punct de vedere profesional. Totuși, spre finalul lui mai, este nevoie să își supravegheze predispoziția de a se lua la ceartă cu colegi care îi dau senzația că îi înfrânează indeplinirea sarcinilor. Dacă nu este angajat, are șansa să dea peste un job nemaipomenit. În caz că lucrează pe cont propriu, este de așteptat să aibă mari succese.

Horoscop mai 2022 Săgetător

Săgetătorul este dăruit cu o grămadă de idei inspirate în muncă. Are oportunitatea să strălucească în activități artistice, să extragă tot ce este mai bun din hobby-urile lui. Dacă are copii, își armonizează comunicarea cu aceștia, reușește să intre în universul lor magic. Viața amoroasă îi este foarte prielnică, intensă, și îi este presărată cu clipe nițel dramatice, frumoase, extraordinare. Dacă este singuratic, din cauza magnetismului său ieșit din comun, poate fi curtat de mai multe persoane deodată, iar dacă are deja un partener, conexiunea lui cu acesta are capacitatea să se îndrepte către emoțiile iubirii dintâi.

Horoscop mai 2022 Capricorn

Horoscopul Capricornului vestește despre o importanță deosebită pe care acesta o dă familiei. Dacă se întâmplă ceva în neregulă în casa lui, nu ezită să imediat măsuri pentru a readuce stabilitatea. Nu este imposibil să fie traversat de aspirația de a se muta la țară ori într-o locuință mai mare și mai confortabilă. Nu este exclus să se concentreze asupra unei reamenajari a casei sale.

Horoscop mai 2022 Vărsător

În caz că ești născut în zodia Vărsătorului, ești înclinat să fii mai sentimental sau mai nostalgic decât altădată. Fidelitatea și sensibilitatea emoțională capătă întâietate într- conexiune de cuplu existentă. Dacă ești singur, poți fi atras romantic de cineva care se remarcă prin simțul responsabilității și prin seriozitate, o persoană aflată în decursul unei scurte călătorii ori în cercul cunoscuților tăi. Ferește-te să faci, totuși, vreo gafă în comunicarea cu persoana îndrăgită.

Horoscop mai 2022 Pești

Peștii au mai mult decât oricând nevoie de siguranță, atât afectivă, cât și materială. Comportamentul lor plăcut, amiabil, persuasiv din afaceri și întreprinderi financiare le facilitează câștiguri remarcabile. Tind să își încarce substanțial contul din banca, dar trebuie să se descotorosească de tentația de a cheltui excesiv sau a face investiții foarte riscante, în special spre finele lunii. În pofida unor contradicții inevitabile, timpul petrecut acasă, în sânul familiei, este foarte important pentru ei, asigurându-le o sevă fortificantă, vitală sufletului lor.