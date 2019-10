HOROSCOP pentru săptămâna 21-28 octombrie 2019, cu Cassandra. Berbecii își revarsă iubirea asupra copiilor, Racii se retrag în spațiul propriu

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Cassandra a prezentat previziunile astrelor pentru săptămâna 21-28 octombrie 2019.

HOROSCOP BERBEC Doriti sa va revarsati toata iubirea asupra copiilor, a celor din familie si vor primi mai incantati atentia dumneavoastra. Nu mai considerati timpul petrecut alaturi de ei un lux. Apropiati-va mai mult, glumiti si traiti normal.

HOROSCOP TAUR Simtiti o tensiune sacaitoare in relatiile cu familia si lucrurile s-ar putea sa nu se calmeze pana la sfarsitul saptamanii. Nu uitati insa ca dispuneti de o disciplina interioara uimitoare si trebuie sa va folositi de ea ca sa depasiti perioada dificila.

HOROSCOP GEMENI Lucrul de care ar fi bine sa tineti cont este ca toate interactiunile cu ceilalti va vor fi de folos. Nu numai ca vor fi distractive si placute, dar oamenii va vor ajuta, asa ca fiti prietenosi.

HOROSCOP RAC In aceste zile va veti retrage in spatiul propriu. Ati putea sa-i impacati pe cei care se cearta in jurul dumneavoastra. Fiti atenti insa la ton si mai ales la critici. Nu mai judecati pe toti dupa propriul punct de vedere.

HOROSCOP LEU Va hotarati sa adoptati un nou stil de viata. Poate veti fi mai atenti la ce mancati si va stapaniti pofta de a consuma prea multe condimente. In weekend, un prieten va tine companie si asta va va relaxa.

