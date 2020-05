Horoscop săptămâna 11 - 17 mai: Începe perioada schimbărilor majore. Trei planete sunt retrograde

HOROSCOP BERBEC - Nu reusesti sa iti dai seama ce se intampla, de fapt, in viata ta. Esti legata de persoane care nu iti mai fac bine si a venit momentul sa te desprinzi de ele. Renunta la oamenii negativi din viata ta si infloreste.

HOROSCOP TAUR - Ai foarte multa energie, insa ai putea cadea in capcana de a o darui persoanelor care nu o merita. Gaseste echilibrul in parteneriatele tale si ai curajul sa pui piciorul in prag.

HOROSCOP GEMENI - Nu iti fie teama sa visezi. Daca nu esti coplesita de visul tau, trebuie sa indraznesti si mai mult. Aminteste-ti doar ca fiecare obiectiv este un compromis. Depinde doar cum iti organizezi fiecare si in parte. Seteaza-ti corect prioritatile.

HOROSCOP RAC - Rezerva-ti timp pentru placere si joaca-te. Nu mai sta in calea bucuriei tale. Renunta la inhibitii si aminteste-ti sa te bucuri de tot ca atunci cand erai mica. Doar tu iti poti transforma viitorul, cu pasiune si creativitate.

HOROSCOP LEU - Nu conteaza cat de mult lucrezi sau cat de departe calatoresti, sufletul tau are nevoie sa se intoarca acasa, acolo unde poti fii tu, asa cum simti. Permite-ti sa te bucuri de oamenii dragi din viata ta si sa te retragi o perioada alaturi de familie. Meriti putina pace.

