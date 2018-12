HOROSCOP. Secretele horoscopului chinezesc pentru 2019. Marian Golea: „Vor dispărea diverse persoane din politică, pur și simplu din răzbunare”

HOROSCOP. Astrologul și specialistul Feng Shui Marian Golea a vorbit în emisiunea „Dar și Har” despre secretele horoscopului chinezesc pentru anul 2019, care va fi anul Mistrețului de Pământ.

HOROSCOP. „Va fi un an mult mai dificil, bazat numai pe răzbunări. Un an de comunicare relativ bun. Va începe furtunos. Sfârțitul va fi total diferit de început. Un început furtunos este atunci când anul este de Mistreț, iar prima lună este de Tigru. Vor dispărea diverse persoane din politică, pur și simplu din răzbunare. Va fi un an impulsiv, care nu va ține seama de diplomație. Noi ne așteptăm și la unele conflicte, în lume.

HOROSCOP. Sunt unele țări care vor aduce diplomație. În Germania, vom vedea niște schimbări mult mai urâte. Vor fi aceste conflicte puternice. Vom avea tendințe de autodistrugere. Va fi un an mult mai dificil. Autodistrugerea înseamnă și modul de abordare a problemelor”, a spus astrologul.