HOROSCOP. Top trei zodii favorizate în luna septembrie

HOROSCOP Berbec – ai sanse mari in cariera

Desi este, poate, una dintre cele mai aglomerate luni la locul de munca, o perioada in care ai o multime de taskuri si termene limita, totusi contextul astral te avantajeaza si vestile sunt mai mult decat bune. Nu te-ai organizat niciodata mai usor.

HOROSCOP Fecioara – norocul se tine scai de tine

Urmeaza o perioada in care pur si simplu esti in elementul tau. Toate planetele par sa ti se alinieze favorabil. Traiesti sentimentul tau preferat, pe acela ca toate lucrurile sunt in ordine, ca detii controlul deplin, ca tot ce demarezi merge in directia buna.

HOROSCOP Capricorn – pregateste-te pentru o calatorie de neuitat!

Intregul context astral iti este favorabil in septembrie, aproape ca n-are ce sa-ti tulbure apele sau sa-ti zadarniceasca planurile. Dimpotriva, poti obtine acum niste beneficii la care tanjesti de multa vreme fara succes. Foarte bine aspectate sunt calatoriile: aproape, departe, in tara, in strainatate, pentru studii sau pentru relaxare.

